Fuentes de Andalucía ultima los trámites para ceder a Diputación de Sevilla el suelo del nuevo parque de bomberos

Reunión entre el Consorcio Provincial de Bomberos y el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía celebrada en la Casa Consistorial - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El Consorcio Provincial y el Consistorio avanzan en el refuerzo del servicio de emergencias en la localidad

FUENTES DE ANDALUCÍA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, para analizar distintas cuestiones relacionadas con la mejora de este servicio en el municipio, como la puesta a disposición de los terrenos para el nuevo parque de bomberos.

Fuentes es uno de los ayuntamientos fundadores del Consorcio y dispone de parque de bomberos de titularidad municipal, cuya trasferencia está prevista en la quinta y última fase del Plan Director, "aunque de cara a la misma se siguen dando pasos muy importantes", detalla el organismo provincial en una nota de prensa.

En materia de personal, el alcalde ha informado de que, en breve, se incorporarán como funcionarios cuatro bomberos más, "con lo que se sigue avanzando en el objetivo de profesionalización y cumpliendo con lo estipulado el Plan Director del Consorcio". Con esta medida, el parque contará con una plantilla de seis bomberos funcionarios.

Al respecto, la intención municipal es llegar a un total de diez a lo largo del próximo ejercicio presupuestario. Este esfuerzo municipal tendrá reflejo en la subvención anual que percibe del Consorcio, conforme a los criterios y compromisos recogidos en el plan de actuación vigente.

Por su parte, Gonzalo Domínguez ha agradecido la apuesta municipal por mejorar el servicio y trasladó el compromiso de complementar los diez bomberos municipales de Fuentes con cinco del Consorcio, de manera que el parque municipal pueda abrirse todos los días con dos funcionarios municipales y uno del Consorcio. Esta medida supondrá una mejora significativa de la operatividad del área de la Campiña-Sierra Sur, a la que está adscrita la instalación.

CESIÓN DE SUELO PARA UN NUEVO PARQUE DE BOMBEROS

Durante la reunión, el alcalde informó también de que el Ayuntamiento está ultimando los procedimientos administrativos para poner a disposición de la Diputación los terrenos para la construcción del nuevo parque de bomberos.

El diputado se ha comprometido a licitar la redacción del proyecto de obras en cuanto se cumplan los trámites preceptivos y el Consorcio informe de la idoneidad de la parcela, dando así un nuevo paso en la modernización de las infraestructuras de emergencias en la localidad.

El Parque de Bomberos voluntarios de Fuentes de Andalucía tiene una media diaria de 0,64 salidas y un Índice de Saluda Mínima Activada (ISMA) de 0,38.