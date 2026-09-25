Guadalcanal (Sevilla) acoge el III Concurso de Recetas Caseras de Sierra Morena que organiza Prodetur

Imagen del cartel de la tercera edición del Concurso de Recetas Caseras de la Sierra Morena de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia, ha publicado las bases de la tercera edición del Concurso de Recetas Caseras de la Sierra Morena de Sevilla, que este año tendrá lugar en Guadalcanal el próximo 10 de octubre.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el objetivo del certamen, puesto en marcha junto a la marca promocional de la Diputación 'Sabores de la Provincia de Sevilla', es rescatar las recetas tradicionales y los guisos caseros de la comarca, poniendo el foco tanto en los productos locales como en una forma de cocinar transmitida entre generaciones y estrechamente vinculada a la identidad de sus pueblos.

El concurso, impulsado por Prodetur, continúa así su carácter itinerante por los diez municipios que integran la Sierra Morena de Sevilla. Tras celebrarse en Las Navas de la Concepción en 2024 y en San Nicolás del Puerto en 2025, Guadalcanal toma este año el relevo como sede de una iniciativa que pretende recorrer progresivamente la comarca.

Al hilo de esta nueva convocatoria, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans ha señalado que "con este concurso queremos sacar a la calle esas recetas de toda la vida que han pasado de generación en generación y que hablan de nosotros y de nuestra historia".

Rodríguez Hans ha destacado, además, el potencial de la gastronomía como recurso para la promoción del territorio. "La Sierra Morena de Sevilla tiene una despensa extraordinaria y una tradición gastronómica inmejorable. Recuperar estas recetas es también una manera de promocionar nuestros municipios, apoyar a los productores locales y dar a conocer la comarca", ha afirmado.

CINCO PREMIOS PARA LA COCINA TRADICIONAL SEVILLANA

Esta tercera convocatoria está abierta a personas mayores de edad residentes en cualquiera de los diez municipios de la Sierra Morena de Sevilla: Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.

Las recetas presentadas deberán tener como ingrediente principal productos locales de la comarca como carnes de cerdo ibérico, venado, jabalí, cordero, perdiz, conejo o paloma, entre otros. El jurado tendrá en cuenta especialmente el carácter casero de las elaboraciones y el empleo de métodos tradicionales, además del sabor, el aroma y la presentación.

El concurso contará con espacio para un máximo de 20 participantes, que dispondrán de una hora y media para elaborar sus propuestas. Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 2 de octubre a las 12:00 horas, mediante el formulario establecido en las bases, que deberá remitirse a concursorecetassms@prodetur.es .

El certamen establece cinco premios, dotados con 600 euros para el primero, 500 para el segundo, 400 para el tercero, 300 para el cuarto y 200 euros para el quinto clasificado. El fallo del jurado y la entrega de galardones se realizarán el mismo día de la celebración del concurso. Además, se fomentará la incorporación de las recetas ganadoras a las cartas de establecimientos de la comarca integrados en la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.