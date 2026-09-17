Homenaje flamenco de Fuentes de Andalucía (Sevilla) al 'Niño de Fuentes' en el 30 aniversario de su muerte

Foto de familia, con el acalde en el centro, del memorial flamenco de Fuentes de Andalucía, en un acto celebrado en la Casa de la Provincia - DIPUITACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad sevillana de Fuentes de Andalucía celebra el sábado, 19 de septiembre, a partir de las 21,00 horas, el XIII Memorial José Navaro 'Zacarías', una cita con el flamenco que se ha consolidado como una de las más destacadas del calendario en la provincia, organizada por el Ayuntamiento y la Peña Cultural Flamenca El Despertar y cofinanciada por la Diputación, a través de la línea de subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía, destinada al apoyo de los festivales flamencos de la provincia.

El cartel y los pormenores de la edición se han presentado en la Casa de la Provincia, en un acto con el alcalde fontaniego Francisco J. Martínez, y el presidente de la Peña Flamenca El Despertar, José Antonio Siria, y con la participación de la diputada provincial Silvia Martínez Quesada, y el coordinador del organismo provincial, Miguel Ángel Melero, como detalla la Diputación en una nota de prensa.

El certamen tiene este año un carácter especialmente emotivo, al conmemorar el 30 aniversario del fallecimiento de 'El Niño de Fuentes', y reunirá sobre el escenario a Lucía Leiva, Antonio Ortega, Anabel Castillo y José Antonio Romero 'El Perrito', al cante; Antonio García, Manuel Fernández 'Peroles', a la guitarra, y el Cuadro Flamenco de Belén Ariza. Además, una de las principales novedades de este año es precisamente el emplazamiento del Memorial: el Castillo del Hierro, un espacio emblemático del municipio que lo acoge por primera vez.

Se trata de un enclave ligado a la historia y la identidad de Fuentes de Andalucía. Para el Ayuntamiento, la elección de este espacio une dos elementos esenciales de la identidad cultural del municipio: el flamenco y su patrimonio histórico.

José Navarro 'Zacarías', conocido artísticamente como 'El Niño de Fuentes', fue un destacado artista fontaniego que compartió escenario con importantes figuras del flamenco de su época y que dejó una importante huella en el mundo de las peñas flamencas. En este sentido, el memorial que lleva su nombre pretende mantener viva su memoria y reconocer su aportación al flamenco desde Fuentes de Andalucía.

Desde el Ayuntamiento se ha insistido en la voluntad de que esta nueva etapa del memorial tenga continuidad en el tiempo y se consolide año tras año como uno de los grandes encuentros flamencos del municipio.

EL FLAMENCO NO SE CONSTRUYE SOLO DESDE LAS GRANDES CIUDADES

El alcalde de Fuentes de Andalucía ha afirmado que el flamenco y la cultura andaluza "no se construyen solo desde las grandes ciudades", sino "en los pueblos, en sus plazas, en sus calles, en su tejido social" y, muy especialmente, a raíz de la memoria de la gente sencilla. "Por eso, tiene mucho sentido el homenaje a José Navarro 'Zacarías', 'El Niño de Fuentes', treinta años después de su fallecimiento".

El regidor ha destacado también la singularidad de celebrar el certamen en el Castillo del Hierro, uniendo "patrimonio histórico y patrimonio flamenco", y ha remarcado que el Ayuntamiento no organiza esta cita "desde la nostalgia", sino "desde la responsabilidad de que quienes han hecho historia del flamenco en Fuentes no se queden en el olvido".

El regidor ha reivindicado, además, "superar el cliché de la postal para turistas" y "entender el flamenco como patrimonio vivo". "Fuentes tiene una cita con Zacarías, con el flamenco, incluso consigo mismo", ha concluido.

COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

El coordinador de la Casa de la Provincia, Miguel Ángel Melero, ha subrayado la colaboración entre ambas instituciones, al tiempo que ha señalado que la actividad conjunta de la Diputación y el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía "forma parte de nuestra identidad" y representa "el modelo y el camino que hay que seguir en torno a la colaboración entre instituciones".

La diputada provincial Silvia Martínez Quesada ha trasladado su reconocimiento a la gestión municipal, subrayando que la presentación del cartel "materializa el trabajo de la Diputación por reforzar nuestra cultura popular" y ha agradecido al Ayuntamiento de Fuentes su labor de colaboración con la Peña Flamenca.

Por su parte, el presidente de la Peña Cultural Flamenca El Despertar, José Antonio Siria, ha subrayado el carácter especial de esta edición al coincidir con el 30º aniversario del fallecimiento del homenajeado. "No celebramos un festival cualquiera y que desde la Peña queríamos presentar un cartel a la altura de su memoria".