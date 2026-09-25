Inaugurada en Castilleja (Sevilla) la remodelación del Estadio Municipal Joaquín Rodríguez Morilla

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, durante la inauguración del Estadio Municipal Joaquín Rodríguez Morilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto a la alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, Carmen Herrera, ha inaugurado la remodelación del Estadio Municipal Joaquín Rodríguez Morilla, junto al presidente del RCD Nueva Sevilla, Francisco Jurado Martín.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, la inversión en la mejora de las infraestructuras deportivas se sitúa en torno a los 800.000 euros. Las obras han consistido en la renovación integral del césped del terreno de juego, además de todo el sistema de riego y la estructura de redes y vallas de protección perimetrales del estadio.

Se han renovado también los marcadores, los banquillos y la puerta de acceso. Asimismo, se han realizado los trabajos necesarios de pintura y albañilería, con inversión municipal.

Fernández ha destacado el apoyo de la Diputación a los municipios para seguir siendo "palanca y motor de cambio", misma vez que ha felicitado a la alcaldesa por su trabajo para que el municipio sea cada día "más amigable para sus vecinos y vecinas".

Con estas importantes actuaciones, futbolistas y atletas podrán desarrollar la práctica deportiva en unas instalaciones "modernas y seguras y, sin duda, de una enorme calidad".

La regidora, por su parte, ha insistido en la importancia de esta inversión para "continuar mejorando las infraestructuras deportivas del municipio" y "responder a las necesidades de los clubes, escuelas deportivas y los cientos de usuarios y usuarias que hacen uso de estas instalaciones a lo largo del año".