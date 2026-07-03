Inaugurada en Sevilla una exposición que investiga quince años de violencia política en el Exilio español

Imagen de la exposición 'El cuerpo Errante. Exilio Español 1939-1975’ en Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha inaugurado la exposición 'El Cuerpo Errante. Exilio Español 1939-1975', un proyecto del Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED que investiga desde hace más de quince años las múltiples formas de la violencia política, así como el proceso de transmisión de la memoria.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, los comisarios del proyecto, los investigadores Jorge Moreno Andrés y Julián López García, han explicado que la muestra articula en dos ejes.

El recorrido está pensado para que el visitante se relacione con el pasado desde gestos diversos: girar una imagen para descubrir su reverso, atravesar un bosque de palabras, abrir armarios, sentarse a escuchar voces, cruzar un pasillo sonoro o deambular por un desván.

"Al pasado se accede por distintas vías", han señalado los comisarios, "Y cada una de estas acciones invita a una forma distinta de encuentro con la memoria del exilio".

El recorrido culmina en un desván concebido como un espacio de tránsito entre la nostalgia y la acción. Un lugar que remite a la memoria infantil, al desorden y a la imaginación, y que invita a deambular sin un itinerario cerrado, un espacio que apela a una memoria viva y creativa.

En la inauguración y apertura al público han participado el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, y el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez, acompañados por ambos comisarios y el coordinador de la Casa de la Provincia y por representantes de la Secretaría de Estado, del Observatorio Provincial de la Memoria Democrática y de asociaciones memorialistas y familiares de personas exiliadas.