Javier Fernández anima a los periodistas sevillanos a "contar la provincia" y ensalza la Escuela de Reporteros

Foto de familia tras el evento 'Land insitu 2026', en el patio de la Diputación - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Diputación de Sevilla ha acogido la celebración de 'Land insitu 2026', segunda edición de una iniciativa pionera en España que ha conectado a más de 500 jóvenes comunicadores, que han participado en el casting del empleo audiovisual, con más de 50 empresas, productoras, medios de comunicación y entidades vinculadas al sector audiovisual y digital.

El evento lo organiza la Escuela de Reporteros de Andalucía y está patrocinado por la Diputación, con el objetivo de ayudar a las nuevas generaciones de la comunicación a incorporarse al mercado laboral y acercarles oportunidades reales de empleo en una industria en constante crecimiento, como es el sector del audiovisual, detalla en una nota de prensa.

El presidente, Javier Fernández, se ha dirigido a las comunicadoras y comunicadores a los que se les entregaba también el diploma acreditativo de su formación en la Escuela de Reporteros de Andalucía, animándoles a "contar la provincia", "porque Sevilla es más que el casco histórico y tiene 106 pueblos iguales de sevillanos como mínimo" y ha resaltado la importancia de que estos jóvenes "aprovechen las oportunidades, porque ahí fuera hay un mercado de trabajo difícil, en el que hay que intentar no solo ser bueno, sino ser el mejor".

"Aquí, estáis hoy parte del futuro de la comunicación andaluza", les ha dicho. También ha tenido palabras de reconocimiento el presidente de la Diputación para el proyecto de Escuela de Reporteros de Andalucía, "que está generando ilusión, motivación y talento andaluz". "Estáis haciendo un trabajo maravilloso con la gente joven, a la que hay que sacarle todo el talento, porque cuando el talento se pierde no se pierde solo para la persona, se está perdiendo para toda la sociedad. En la Diputación estamos cooperando con este proyecto, porque hay que poner recursos públicos en las iniciativas con las que se construye futuro para Sevilla".

PREMIADOS JOSÉ YÉLAMO Y AAMMA

La jornada ha incluido también un acto de reconocimiento de la excelencia profesional y el compromiso social dentro del ámbito audiovisual andaluz, en el que se ha rendido homenaje al periodista y presentador José Yélamo, por su destacada trayectoria profesional y su contribución al periodismo televisivo, así como a la Asociación Aamma por su labor social, su compromiso con la integración y su trabajo en favor de la igualdad de oportunidades dentro de la industria audiovisual.

Un acto presentado por la periodista Nuria Sánchez-Gey, concebido para poner en valor tanto el talento andaluz como las iniciativas que contribuyen a construir un sector más diverso, inclusivo y comprometido con la sociedad.

Javier Fernández ha destacado su percepción de José Yélamo como "uno de los nuestros". "José ha conseguido ser marca Andalucía y demuestra cada sábado que la gente de Despeñaperros para abajo no tenemos nada que envidiarle a nadie. Aquí hay mucho talento y mucha capacidad. No hay que permitir el estereotipo por ser del Sur. Enhorabuena por un premio, que es el trampolín para seguir adelante y para saber que tu gente está orgullosa de ti".

El periodista, que se refirió en su agradecimiento a "la compañera que ha dado el paso de denunciar a su agresor y a las que no lo pueden hacer porque tienen miedo a perder su trabajo", instó a las nuevas generaciones de comunicadores a ser "conscientes de lo que estáis a punto de acometer" y a "comunicar con vuestra voz y vuestro acento".

"En estos tiempos os digo que os vais a convertir en los antídotos del algoritmo, que nos quiere retrotraer a planteamientos totalitarios y negacionistas y privarnos de derechos que hemos conseguido con la democracia. No tenéis que aspirar a ser objetivos, lo que tenemos es que ser honestos. Y empáticos con el que te está contando la historia y con el que le vas a contar la historia, nosotros no somos los protagonistas", ha añadido Yélamo.

ORIENTAR A LOS NUEVOS PROFESIONALES Y FACILITAR EMPLEO

El evento pretende convertirse en una herramienta práctica para facilitar el acceso de jóvenes profesionales al mercado laboral, mostrándoles las puertas a las que pueden llamar para encontrar empleo y reuniendo en un mismo espacio a empresas, instituciones y profesionales dispuestos a ofrecerles oportunidades reales de desarrollo profesional.

Al respecto, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado en este evento y ha reiterado la satisfacción de la Diputación por su apoyo a la Escuela de Reporteros de Andalucía, "contribuyendo a fomentar el talento joven en el ámbito del audiovisual.

'Land insitu 2026' consolida una fórmula innovadora impulsada por la Escuela de Reporteros de Andalucía en su afán por ayudar a las jóvenes generaciones a incorporarse al mundo laboral. Un proyecto que acerca el sector audiovisual a quienes desean formar parte de él y que convierte la orientación profesional en una experiencia real, práctica y transformadora.