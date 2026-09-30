Llega a plataformas 'Mi trocito de cielo': El tema de Alejandro Astola que pone banda sonora a la provincia de Sevilla

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ha llegado a todas las plataformas 'Mi trocito de cielo', el nuevo tema del artista sevillano Alejandro Astola con el que la Diputación de Sevilla promocionará el "encanto de la provincia".

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el lanzamiento viene acompañado de un videoclip que recorre distintos enclaves del territorio y que, junto a la canción, busca trasladar la esencia y diversidad de los pueblos sevillanos.

En este contexto, la canción, que cuenta con la colaboración de Turismo de la Provincia de Sevilla, fue interpretada en primicia por el artista durante la Gala del Día Mundial del Turismo, celebrada recientemente en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y organizada por Prodetur.

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha señalado que esta iniciativa supone "una forma diferente de enseñar nuestra provincia, de llegar a la gente a través de la música y de las emociones y de mostrar todo lo que nuestra tierra tiene para ofrecer". "La cercanía y la esencia que vemos en el videoclip es uno de los elementos principales que queríamos plasmar", ha añadido.

"Desde Prodetur siempre hablamos de nuestra provincia como una experiencia que se vive, se disfruta y se siente", ha incidido, alegando que eso es lo que han buscado transmitir cuando invitan a "descubrir nuestros pueblos".

PONER EN VALOR EL PATRIMONIO Y SU GENTE

Con 'Mi trocito de cielo', música e imagen se han unido como herramientas de promoción turística para mostrar la provincia desde una perspectiva emocional y cercana, poniendo el foco en sus paisajes, su patrimonio, su gastronomía y, especialmente, en la importancia de su gente.

Además, la canción ha apelado al "vínculo emocional" con la tierra y al sentimiento de pertenencia, especialmente de quienes viven lejos y mantienen intactas sus raíces.

A través de referencias a los naranjos, el albero, el flamenco o las sevillanas, Astola ha dibujado una provincia reconocible y cercana, que se lleva consigo, se esté donde se esté.

Por su parte, el videoclip cuenta con Antonio Dechent como figura principal. En su recorrido a lo largo y ancho de la provincia, al protagonista se le unen figuras tan reconocibles como el Zatu (SFDK), Chukky, Albertucho o Antonio Velázquez ('el zurdo'), entre otras. La Plaza de España de Sevilla, el Puente de Triana o el bar 'El Rinconcillo' son algunas de las localizaciones que recorre Dechent, a las que se le suman emplazamientos de la provincia como Carmona, Écija y Osuna.