La Mancomunidad Guadalquivir adquiere cinco vehículos de recogida de residuos urbanos con apoyo de Diputación de Sevilla

El diputado provincial de Servicios Públicos Municipales, Gonzalo Domínguez, visita la sede de la Mancomunidad para la Gestión de RSU Guadalquivir - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Servicios Públicos Municipales, Gonzalo Domínguez, ha visitado la sede de la Mancomunidad para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) Guadalquivir, donde ha mantenido una reunión con su presidente, Isidoro Ramos, acompañado por miembros de los respectivos equipos.

El encuentro ha servido para repasar los proyectos de la entidad a corto y medio plazo y las actuaciones desarrolladas con el apoyo de la Diputación. Entre los asuntos abordados, se encuentra la renovación de la flota de vehículos destinada a la recogida de residuos sólidos urbanos, informa en una nota de prensa.

La mancomunidad ha sido beneficiaria de una subvención de la Diputación de Sevilla por importe de 936.000 euros, que ha destinado a la adquisición de cinco camiones equipados con cajas compactadoras de residuos de carga trasera fijadas al chasis. La inversión total realizada para esta adquisición asciende a 1.143.450 euros, el 84% aportado por la institución provincial.

De la subvención concedida queda pendiente de liquidación un importe de 234.000 euros, correspondiente al 25% restante, que será abonado una vez realizada la justificación de la actuación. La reunión se ha enmarcado en el inicio del nuevo curso político y ha permitido realizar un seguimiento de las principales líneas de trabajo de la Mancomunidad Guadalquivir, así como de la colaboración de la Diputación a través de sus programas de apoyo a las entidades locales supramunicipales.

La Mancomunidad Guadalquivir presta directamente sus servicios a 27 municipios de la provincia de Sevilla, con una población censada de 269.750 habitantes, según datos de enero de 2025, y una superficie de 1.431,16 kilómetros cuadrados. La entidad está integrada por Albaida del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Carrión de los Céspedes, Castilleja de Guzmán, Castilleja del Campo, Espartinas, Gelves, Gines, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Pilas, Puebla del Río, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Umbrete, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa y Villanueva del Ariscal.

La mancomunidad desarrolla servicios de tratamiento de residuos y recogida selectiva de papel-cartón, envases y vidrio en todos los municipios integrados, así como de la fracción orgánica y de restos en 26 de los 27.