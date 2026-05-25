Más de 1.400 deportistas asisten al 'Día de la Provincia' de Fútbol-7 en Sevilla en su edición 2026

'Día De La Provincia' De Fútbol-7 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Torneo 'Día de la Provincia' de Fútbol-7 en su edición 2026 ha reunido a más de 1.400 deportistas de los 72 equipos de las cuatro zonas deportivas de la provincia, clasificados tras su paso por los Juegos Deportivos Provinciales, así como con casi 5.000 asistentes, entre familias, entrenadores, jugadores y personal técnico.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, el torneo ha contado con la participación del diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, quien ha destacado que la cita es "el gran colofón a la temporada de los Juegos Deportivos de la Diputación de Sevilla". "El estadio Ramón Sánchez Pizjuán ha acogido la jornada final, donde el talento de más de este millar de niños y niñas deportistas, de entre cinco y once años, es el gran protagonista".

Los equipos ganadores del torneo han sido Cañada Rosal, en categoría prebenjamín; La Lantejuela, en benjamines; Arahal, en alevines; Mairena del Alcor, en infantiles y Peñaflor, en la categoría femenina.

El diputado ha recordado también que "son eventos deportivos en los que vamos de la mano de los ayuntamientos implicados en las diferentes actividades deportivas que organizamos. Así que no me olvido de los alcaldes y alcaldesas, que priorizan en sus actividades éstas que se dirigen a fomentar y expandir el deporte de base en la provincia".