Más de 40 empresas sevillanas en la IX Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal que abre la Muestra de la Provincia

Archivo - Distintos tipos de cerveza artesana como foto de recurso - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patio de la Diputación de Sevilla acogerá este fin de semana, 17 y 18 de octubre, la IX Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal, con la que dará comienzo la Muestra de la Provincia 2026, un ciclo de nueve ferias que se desarrollará hasta el próximo 20 de diciembre.

Organizada por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y su marca de promoción agroalimentaria 'Sabores de la Provincia de Sevilla', esta primera feria reunirá a 41 stands de empresas locales, que acercarán al público una selección de productos agroalimentarios y propuestas vinculadas a la cultura cervecera, informa en un comunicado.

La feria se celebrará en el Patio de la Diputación, situado en la avenida Menéndez Pelayo, 32, con entrada gratuita. El horario de apertura será el sábado, de 11,00 a 20,00 horas, y el domingo, de 11,00 a 18,00 horas.

La programación de este feria incluirá diferentes propuestas para acercar al público la elaboración, las características y las posibilidades gastronómicas de esta bebida, además de actividades musicales, catas y espacios de encuentro con los productores.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán conocer directamente a los productores, descubrir nuevas elaboraciones y adquirir productos de distintos municipios sevillanos, como cervezas artesanales, aceitunas, patatas fritas, quesos, embutidos, conservas, dulces y mieles entre otros.

Algunas de las catas y talleres cuentan con aforo limitado y requieren reserva previa a través del correo electrónico 'sejimu@gmail.com', según se indica en el programa de actividades.