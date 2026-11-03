Montellano (Sevilla) presenta el cartel y la programación de su Feria de la Matanza y Productos Tradicionales

La alcaldesa de Montellano junto al diputado Gonzalo Domínguez muestran el cartel de la Feria de la Matanza y Productos Tradicionales - DIPUSEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la localidad sevillana de Montellano, Rocío Figueroa, ha presentado este martes, 3 de noviembre, en la sede de la Diputación de Sevilla, el cartel y la programación de la V Feria de la Matanza y Productos Tradicionales, que se celebrará en el municipio este fin de semana y que permitirá a las personas visitantes conocer de primera mano los procedimientos de elaboración de embutidos, como el chorizo, la morcilla y los chicharrones, así como de los platos típicos de la gastronomía local.

Como ha explicado Figueroa al diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, durante la presentación del certamen, "Montellano va a ofrecer degustaciones gratuitas, demostraciones de elaboración de embutidos, flamenco, música y productos típicos del pueblo, durante esta cita, que tiene como objetivo disfrutar de la gastronomía, las tradiciones, los lugares y las personas de un pueblo que, en estos días, se convierte en el foco de animación y actividad de la Sierra Sur", señala la Diputación en una nota de prensa.

Para la alcaldesa, "la Feria es una oportunidad para dar a conocer la gastronomía de Montellano, apoyar a los negocios locales y mantener vivas las tradiciones del municipio", por lo que ha hecho extensiva la invitación conocer y participar en el certamen a "todas las personas que quieran acercarse a Montellano a disfrutar de dos días de convivencia, buenos manjares y tradición".

De su lado, Gonzalo Domínguez ha señalado el valor añadido de "una iniciativa municipal que ya está más que consolidada en su quinta edición" y que supone "un importante factor de dinamización multifactorial para la economía no solo de Montellano, sino de la comarca".

"Para nuestros municipios, el contacto directo entre productores y vendedores y la difusión de todos los aspectos relacionados con el producto son dinamos para incrementar los márgenes económicos y los entornos de venta, además de contar con un efecto de incidencia en los beneficios de hosteleros y agentes de restauración así como en la creación de empleo temporal relacionado con el desarrollo del evento".

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y NEGOCIOS LOCALES La programación comenzará el sábado 7 a las 12,00 horas, con la inauguración de la feria. A continuación, se realizará una demostración del despiece y la elaboración del cerdo, una de las actividades centrales del encuentro, que permitirá a las personas asistentes conocer los procedimientos tradicionales asociados a la matanza. Durante la jornada también habrá degustaciones, un espectáculo flamenco y una muestra de dulces y pastas típicas de las pastelerías del pueblo, en la que va a poner de manifiesto otra parte importante de la gastronomía: la repostería local.

El domingo continuará la Feria con más actividades gastronómicas y culturales, en la que destaca con una muestra de corte de jamón, con indicaciones para dominar una práctica vinculada a uno de los productos estrella de la comarca, y un concurso de aceitunas aliñadas con entrega de premios y degustaciones gratuitas, que incide en la manufactura de uno de los aliños más característicos de la provincia. La jornada se cerrará con una actuación musical.

La V Feria de la Matanza y Productos Tradicionales tiene entre sus objetivos dar a conocer la gastronomía de Montellano, apoyar a los negocios locales y contribuir a la conservación de las costumbres del municipio.