Olivares (Sevilla) presenta el cartel del Mercado Barroco 2026, que se celebrará del 7 al 10 de mayo

Foto familiar de la presentación del cartel anunciador de la vigésimo tercera edición del Mercado Barroco de Olivares. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Olivares (Sevilla), Isidoro Ramos, ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla el cartel anunciador de la vigésimo tercera edición del Mercado Barroco de Olivares, que se celebrará del 7 al 10 de mayo, una obra que, según ha señalado, "desde ya representa oficialmente esta cita tan esperada en el municipio". El cartel ha sido firmado por la artista María Tapia, autora de la obra titulada "Reliquias y leyendas", realizada en acrílico y óleo sobre lino.

En esta presentación, en la que han acompañado al alcalde y a la artista la concejala de Cultura y Turismo, Rocío González, y otras personas que integran el Equipo de Gobierno local, se ha destacado que el cartel, con unas dimensiones de 100x73 centímetros, "combina arte, historia y simbolismo, para reflejar la esencia del Barroco en Olivares".

En concreto, la obra presenta una composición ornamental de inspiración barroca, donde destacan elementos del patrimonio local. La principal intención a la hora de componer este cartel ha sido representar tanto el patrimonio cultural y artístico de Olivares, como la fiesta y el pasacalle que se vive durante la programación del Barroco.

La parte superior de la obra está dedicada a las armas, con el escudo del primer conde-duque de Olivares y los atributos del Tercio de Olivares, asociación cultural de recreación histórica local. En los laterales del óvalo central se representan reliquias históricas de la Colegiata de Santa María de las Nieves y de las Torres de San Antonio, símbolos de gran valor patrimonial.

En la parte inferior, con iconografía referida a la muerte, la protagonista es la Tarasca, representada como un dragón que simboliza la victoria del bien sobre el mal, acompañada de un olivo como símbolo del territorio y de la identidad de Olivares.

Además, la obra integra referencias a las artes plásticas y escénicas, reforzando el carácter cultural y festivo del evento, con una tipografía contemporánea diseñada específicamente para el cartel y cuya autora es Laura Anaya.

Según Ramos, el cartel "no solo anuncia el Mercado Barroco, sino que pone en valor la riqueza patrimonial, histórica y artística de Olivares, que muy pronto volverá a llenarse de historia, tradición y vida con una nueva edición de este evento".

Durante los días de celebración, las calles y plazas de Olivares se transforman para recrear el ambiente de la época barroca, ofreciendo una experiencia inmersiva que pone en valor el patrimonio histórico y cultural de la localidad. A ello contribuyen actividades, recreaciones y espectáculos que transportan a los visitantes a una etapa de gran riqueza artística y cultural.