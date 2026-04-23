El Opaef asume las competencias de gestión del Ivtm y las sanciones de tráfico de Écija (Sevilla)

Consejo rector del Opaef - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado este jueves que el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) asumirá la gestión censal, la gestión e inspección del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, IVTM, y la potestad sancionadora para la instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos por infracciones al Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y las ordenanzas municipales en dicha materia, en la localidad sevillana de Écija.

Según ha informado la institución provincial en una nota, ello supone una ampliación de la delegación de competencias del Ayuntamiento y la renovación de las delegaciones que el organismo desempeñaba desde 2004.

El ejercicio de estas nuevas delegaciones de competencias, regido por la Ordenanza de la Diputación de Sevilla que regula las relaciones interadministrativas con esta finalidad, será efectivo una vez que transcurra un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, cabe mencionar que el Consejo Rector del Opaef ha aprobado también la ampliación de un mes de la finalización del periodo de cobro del primer semestre correspondiente a la nueva Tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos aprobada por el Ayuntamiento de Camas, fijando como fecha de finalización de ese periodo el 8 de julio de 2026.