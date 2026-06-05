Peñaflor acoge entre el 19 y el 21 de junio el primer Open Pádel Fama con apoyo de la Diputación de Sevilla

Presentación del primer Open Pádel Fama de Peñaflor en la Casa de la Provincia - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El I Open Pádel Fama Cosuol se celebrará en la localidad sevillana de Peñaflor del 19 al 21 de junio, con el objetivo de convertirse en una cita destacada dentro del calendario deportivo local y referente del pádel en la comarca, ya que reunirá a personas participantes procedentes de distintos puntos de Andalucía.

La organización de este torneo responde al crecimiento que el pádel ha experimentado en los últimos años, convirtiéndose en una de las modalidades deportivas con mayor participación y aceptación entre personas de todas las edades, destaca la Diputación en una nota de prensa.

Durante tres jornadas, Peñaflor se convertirá en un punto de encuentro para jugadores y aficionados procedentes de distintos puntos de Andalucía, contribuyendo también a proyectar la imagen del municipio como sede de actividades deportivas de calidad y como referente organizativo dentro de la comarca.

La presentación del torneo ha tenido lugar en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, institución colaboradora en esta primera edición, a cargo de Francisco Manuel Santos, concejal de Deportes de Peñaflor, y Víctor Álvarez Rodríguez, responsable de comunicación del Club Deportivo Pádel Fama.

Para José Esteban Rodríguez, el Ayuntamiento de Peñaflor "está trabajando de manera decidida en la promoción del deporte como una herramienta fundamental para fomentar hábitos de vida saludables, favorecer la participación ciudadana y fortalecer la convivencia entre vecinos del municipio, desarrollando una programación deportiva cada vez más amplia y diversa, con actividades dirigidas a diferentes edades y modalidades deportivas".

Por su parte, Francisco Manuel Santos ha destacado la importancia del Club Deportivo Pádel Fama para la realización de este evento deportivo en la localidad, "demostrando la importancia de la colaboración entre Administración y tejido asociativo para sacar adelante proyectos deportivos de relevancia".

"Además del valor deportivo y social que supone este tipo de iniciativas, eventos como el I Open Pádel Fama contribuyen también a la promoción de Peñaflor y a la dinamización económica del municipio. La llegada de participantes, familiares y visitantes favorece la actividad de comercios, establecimientos hosteleros y servicios locales, convirtiendo el deporte en un importante motor de promoción turística y desarrollo local", concluye el comunicado.

V Por su parte, Víctor Álvarez ha explicado la programación del evento. "Durante estos días, nuestro club se convertirá en el punto de encuentro para jugadores y jugadoras, así como para aficionados y aficionadas, con niveles desde intermedio hasta profesional, incluyendo categorías mixtas y dando una

prioridad muy importante a la participación femenina, porque creemos firmemente en un deporte inclusivo, justo y con valores". "La máxima categoría será Open, y tendremos el orgullo de contar con jugadores profesionales de pádel procedentes de los circuitos internacionales FIP y Premier Pádel, lo que eleva aún más el nivel y el prestigio de este torneo. Pero este Open no es uno más. Es un evento muy especial para nosotros, porque celebramos el primer aniversario del club". Para acentuar esta efemérides, el sábado 20 de junio se ofrece una programación especial, que contará con: la actuación del grupo flamenco Los Virolas, Samu Barrera y se contará con foodtrucks de Burgués, para disfrutar también del mejor sabor.