El Plan Sevilla de Cien de la Diputación impulsa la construcción del nuevo Parque de Bomberos de Estepa

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, y el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios, Gonzalo Domínguez - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

ESTEPA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Plan Sevilla de Cien ha destinado tres millones de euros para la construcción del nuevo Parque de Bomberos de Estepa (Sevilla), con una actuación recogida en el Plan Director del Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la inversión permitirá avanzar en una infraestructura concebida para mejorar la cobertura territorial del servicio e incrementar la capacidad operativa del área Campiña-Sierra Sur del Sistema Provincial de Bomberos.

Tras el trámite, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, y con el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, Gonzalo Domínguez, quienes han valorado el paso que se da para poner en marcha el parque.

Asimismo, la actuación se llevará a cabo mediante una subvención de la Diputación al Ayuntamiento, que ha otorgado el suelo público necesario y será la administración encargada de licitar, contratar y ejecutar las obras. El proyecto responde a las previsiones del Plan Director del Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado en 2025, como hoja de ruta para modernizar el Sistema Provincial de Bomberos y adecuar sus infraestructuras a las necesidades actuales del servicio.

En este sentido, el vicepresidente del Consorcio ha destacado que esta inversión "supone un impulso muy importante para la Sierra Sur y para el municipio de Estepa", al permitir avanzar en una infraestructura que responde a una necesidad existente desde hace años. Además, ha señalado que el actual parque de bomberos ha recibido en 2025 una ayuda de la Diputación de 93.333 euros para mejorar las actuales instalaciones en tanto que entran en funcionamiento las nuevas.

PROYECTO DE CAPITAL IMPORTANCIA

"Este parque es pequeño para un municipio con el peso poblacional, económico e industrial de Estepa" y las nuevas instalaciones ofrecerán "una mayor capacidad operativa para todo el entorno", ha añadido.

Por su parte, Antonio Jesús Muñoz ha calificado el proyecto como "de capital importancia" para el municipio, ya que según el alcalde, "Estepa es cabecera de comarca, tiene un dinamismo económico importante, una actividad industrial pujante y necesita una infraestructura adaptada a las necesidades actuales y preparada para afrontar los retos del futuro".

Igualmente, ha avanzado que el Consistorio asumirá la tramitación del proyecto con el objetivo de licitar las obras en los próximos meses y la previsión de que en al plazo aproximado de entre 18 y 20 meses pueda ser una realidad. Una vez concluido, el parque mejorará la respuesta ante las emergencias en toda la comarca y ofrecerá una mayor cobertura al tejido empresarial, especialmente al polígono industrial Corazón de Andalucía, en el que se ubicará.

En contexto, la construcción del nuevo Parque de Bomberos de Estepa forma parte del Plan Sevilla de Cien, el programa extraordinario de inversiones con el que la Diputación de Sevilla transforma remanentes presupuestarios en actuaciones que mejoran las infraestructuras y los servicios públicos de la provincia.