El Pleno de la Diputación de Sevilla modifica las bases del Plan Más Sevilla Turístico para su pago único

Archivo - El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, preside el Pleno de carácter ordinario en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves durante el Pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, la modificación de las bases del Plan Más Sevilla Turístico en la forma de pago, lo que permitirá un único pago anticipado del 100% de la subvención concedida.

Según ha recogido el punto aprobado en sesión plenaria, la medida ha surgido en atención a la demanda de diferentes ayuntamientos y con el objetivo de facilitar la ejecución de programas promovidos por la administración provincial.

Del mismo modo, se han aprobado las bases y la convocatoria para la cofinanciación de iniciativas europeas, en concreto, de Planes de Actuación Integrados de la provincia que han resultado beneficiaros del programa EDIL.

En este caso, se ha recoge el pago único a la concesión de las mismas, con una dotación de 12 millones de euros, de los que seis están incluidos en el programa extraordinario 'Sevilla de Cien' y los otros seis en presupuesto ordinario.

Con fondos de ese plan extraordinario, se ha dado el visto bueno a las bases y la segunda convocatoria de subvenciones para que los ayuntamientos contraten asistencias técnicas, algo "muy demandado por el elevado volumen de proyectos en marcha". Se trata de una convocatoria adicional a la prevista en los Presupuestos de 2026 y que contará con cerca de 10 millones de euros.

AYUDAS PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES

En materia de inversiones en vehículos, la sesión ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones del Plan 'Sevilla de Cien' para que los ayuntamientos adquieran vehículos a motor para la prestación de servicios públicos municipales, dotada con 15 millones de euros.

Igualmente, se ha firmado el contrato para el suministro de 16 nuevos vehículos para el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, en los que se invertirán más de 6,5 millones de euros con cargo en los presupuestos de 2026 y 2027 en un plazo de fabricación y entrega de los mismos en 12 meses.

Se trata de seis unidades de vehículos Autobomba Urbanos Ligeros (BUL); tres unidades del tipo Autobomba Urbano Ligero de dimensiones reducidas (BUL red); cuatro vehículos Autobomba Rurales Pesados (BRP) y otras tres Autobombas Nodrizas Pesadas (BNP), que serán fabricados por las empresas Iturri SA y Feniks Cleaning & Safety SL., en distintos lotes.

Con estos nuevos encargos de material móvil, la Diputación de Sevilla pretende dar cumplimiento a lo previsto en el Plan Director del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis), aprobado en 2025, así como ir renovando progresivamente los vehículos existentes.

APROBADAS LAS CUENTAS GENERALES DE 2025

Con los votos favorables de todos los grupos, salvo la excepción de PP, se ha aprobado también la Cuenta General de la institución, sus organismos autónomos y sociedades provinciales mercantiles correspondiente a 2025, elaborado por la Intervención General, que ha indicado la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario y su tramitación y aprobación es un acto esencial para la fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Los resultados de 2025 han mostrado que la Diputación ha ejecutado 682,40 millones de euros de gasto, de los que 217,57 se han dedicado a esfuerzo inversor, así como ha destinado 382,5 millones de euros a subvenciones, de los que 357,78 --el 93,5%-- ha ido a las entidades locales de la provincia.

El Remanente de Tesorería para gastos generales se ha situado en 488,12 millones, lo que ha demostrado la "capacidad financiera y la solvencia" de la administración provincial. El endeudamiento propio sigue en cero euros, mientras que el periodo medio de pago a proveedores comerciales fue de 11 días.

ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA POR FIBES

Además, se ha aprobado el convenio de colaboración que se firmará con el Ayuntamiento de Sevilla para la regulación temporal del uso, gestión y explotación del Palacio de Exposiciones y Congresos, por el que se ha formalizado nuevamente la cesión al Consistorio del 50 por ciento del Palacio, que es propiedad de la Diputación, para su gestión.

Y se ha dado cuenta de la resolución por la que se aprueba el Plan de Movilidad Sostenible de la Provincia de Sevilla (Pmsps), un documento de diagnóstico elaborado con el objetivo de que pueda servir de apoyo y referencia a los municipios para sus respectivos planes de movilidad interurbana. Culminado en 2024, el documento ha sido actualizado tras la aprobación de la nueva Ley de Movilidad Sostenible antes de su publicación.

'HAZ MATCH CON TU SALUD MENTAL'

La sesión ha iniciado con la lectura de una declaración institucional con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, que pone el foco en la juventud bajo el lema 'Haz match con tu salud mental', promovida por la Federación Salud Mental Andalucía, que ha sido suscrita por todos los grupos políticos.

La misma ha recogido la adhesión de la Diputación a la celebración, así como su compromiso "con los derechos, la dignidad, la participación y la inclusión de las personas con problemas de salud mental".

Así, la declaración ha instado a "hablar de salud mental juvenil", que no significa "convertir cualquier malestar en una enfermedad", sino "prevenir, detectar a tiempo y actuar ante problemas que pueden verse agravados" por factores del entorno.

En contexto, la OMS ha estimado que el 14,3% de las personas entre 10 y 19 años presenta algún tipo de trastorno mental. "La atención no puede limitarse al tratamiento farmacológico, ni comenzar cuando el problema ya se ha agravado, ha afirmado el texto.

"Debe integrar la prevención, atención sanitaria, apoyo psicológico, rehabilitación y acompañamiento psicosocial", ha recogido el documento, que ha citado la educación, la vivienda, el empleo, la cultura, el deporte o la participación comunitaria como aspectos clave.

"Esta necesidad adquiere una especial relevancia en los municipios pequeños y en las zonas rurales, donde la dispersión geográfica, las dificultades de transporte, la escasez de determinados recursos y la brecha digital pueden obstaculizar el acceso a la atención y agravar las desigualdades. Vivir en un municipio pequeño no puede suponer tener menos oportunidades para cuidar la salud mental o recibir apoyo", ha recogido.

Con él, la Diputación de Sevilla ha adquido el compromiso de promover campañas provinciales de sensibilización que combatan el estigma, los prejuicios y la discriminación, de incorporar la salud mental y el bienestar emocional a planes y programas provinciales, así como de seguir prestando asistencia técnica a los ayuntamientos con el mismo objetivo.

También se ha hecho un llamamiento al resto de administraciones y, en particular a la Junta, para que dote de financiación suficiente y estable al Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía 2026-2029.