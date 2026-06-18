Premiado el proyecto de las farmacias sevillanas para concienciar sobre el riesgo del Virus del Nilo Occidental

Premio del Consejo General de Colegios de Famacéuticos de España. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios de Famacéuticos de España ha otorgado una de sus distinciones anuales al proyecto que desarrolla el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla en colaboración con la Diputación de Sevilla para informar y concienciar a la ciudadanía sobre la prevención de picaduras de mosquitos, como los que pueden transmitir el Virus del Nilo Occidental (VNO).

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, la campaña se desarrolla desde 2025 en farmacias comunitarias de 15 municipios con especial riesgo entomológico, en cuyo entorno actúa la institución provincial.

En concreto, el Colegio Oficial de Famacéuticos ha recibido el Premio Colegios Farmacéuticos y ODS en la categoría Medioambiental de los V Premios a la Innovación Social: Farmacéuticos y ODS, convocados por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

El galardón reconoce cómo el proyecto "ha convertido a las farmacias comunitarias en puntos estratégicos de información y sensibilización frente al VNO, una iniciativa que destaca por la sensibilidad y capacidad de anticipación ante un problema de salud pública que afecta de forma directa a numerosos municipios".

La entrega de premios contó con la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien destacó el papel de los farmacéuticos como "activos de salud de primer orden", así como de representantes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y de numerosas instituciones comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A través de esta iniciativa se elaboran y distribuyen materiales informativos, aportados por la Diputación de Sevilla y adaptados tanto a la población general como a entornos rurales, incorporando recomendaciones específicas para agricultores y residentes en zonas especialmente expuestas.

Además, los farmacéuticos comunitarios recibieron información y herramientas para trasladar consejos preventivos directamente a los ciudadanos desde la farmacia, reforzando así el papel de las farmacias como espacios de educación sanitaria y prevención.

El galardón fue recogido por Joaquín Sayago, vocal de Farmacia Rural del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla que destacó que este es "un premio a la capacidad de la farmacia comunitaria para llegar donde otros recursos sanitarios no siempre llegan: al día a día de las personas".