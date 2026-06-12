Los Premios Centrohistorico.info distinguen a entidades "clave" para la proyección de Sevilla

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en los 'Premios centrohistorico,info 2026' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Premios centrohistorico,info 2026 que se han celebrado en el marco del acto conmemorativo por el 26 aniversario del periódico 'centrohistorico.info', en la Casa Ozama, han condecorado a cuatro entidades fundamentales para el impulso y la proyección de Sevilla.

De esta forma, se ha reconocido el "trabajo y solvencia" de Migasa (Premio Empresa) por su excelencia en el sector agroalimentario; Turismo de Sevilla (Premio Turismo) por su estrategia de promoción del destino; la Fundación Cajasol (Premio de Cultura) por su continuo compromiso con la difusión cultural; y el Club Sevilla Balonmano Proin (Premio de Deporte) tras su histórico ascenso a la máxima categoría nacional.

Así lo ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, misma vez que ha expresado que el presidente, Javier Fernández, ha asistido a una cita que ha servido como punto de encuentro para repasar la trayectoria de la información local en Sevilla.

En su intervención, el presidente ha reivindicado el papel de la prensa local en un contexto "donde la información a veces parece lejana", y ha defendido a los medios locales como "el verdadero termómetro de la sociedad y el altavoz de lo cotidiano".

Durante el transcurso del evento, que conmemora más de dos décadas de crónica e información de cercanía, se ha procedido a la entrega de las distinciones anuales con las que esta publicación reconoce la trayectoria de empresas, instituciones y entidades que se han consolidado como motores de desarrollo económico, cultural y deportivo en el territorio.