Presentada en Sevilla una obra que rescata la venta de Alcalá a la Casa de Alba y su vuelta a la Corona

Presentación de la obra 'La venta de Alcalá de Guadaíra en 1646 y su posterior reincorporación a la Corona en 1761'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, a través de su Servicio de Publicaciones, ha presentado en la Casa de la Provincia la obra de Pilar Martínez titulada 'La venta de Alcalá de Guadaíra en 1646 y su posterior reincorporación a la Corona en 1761'.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, la autora, Pilar Martínez, ha explicado los motivos que la llevaron a adentrarse en este contexto histórico. "Me parecía interesante hacer un estudio sobre un aspecto que faltaba de la historia de Alcalá de Guadaíra tan fundamental, porque que este municipio haya pertenecido a la Casa de Alba, que es una casa señera, una de los veinticinco con grandeza de España y que no se supiera nada, fue lo que me llevó a hacer la tesina".

El acto de presentación ha corrido a cargo del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, Juan José Iglesias, quien ha destacado el valor documental y la rigurosidad la investigación.

El trabajo de Martínez se estructura en seis capítulos que funcionan como un viaje en el tiempo. La obra parte de una semblanza inicial de la Alcalá de Guadaíra de la época y su estrecha relación con la capital hispalense, para adentrarse, después, en el intento de compra de las alcabalas por Tomás Mañara y cómo la jurisdicción de la villa terminó en manos del duque de Huéscar.

A través de este análisis, el libro desentraña las relaciones y los pleitos judiciales que "enfrentaron a Sevilla con la Casa de Alba, dueña de la villa de forma intermitente durante ese período, culminando en 1761 con la venta definitiva de la villa a la Corona por parte de Fernando de Silva, XII duque de Alba".

El catedrático Juan José Iglesias ha defendido que "la historia tiene una gran utilidad, frente a quienes piensan que es una mera colección de datos del pasado, algo así como arqueológico, hay que advertir que no es así; la historia, y esto ya lo sabían los clásicos, es maestra de la vida y guarda muchas enseñanzas".