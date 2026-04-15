Presentado en Sevilla el Plan Cronos 2032 para "visibilizar" la integración de colectivos vulnerables

Presentación del Plan Cronos 2032 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Plan Cronos 2032 ha celebrado este miércoles la presentación de una iniciativa impulsada por el club Sitting Volley Sevilla junto a Afededi y cuya presentación ha planteado como objetivo dar visibilidad a un modelo de trabajo que sitúa a la actividad física como una herramienta fundamental para la integración de colectivos vulnerables, el envejecimiento activo y la cohesión entre diferentes colectivos.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el Plan Cronos 2032 incorpora un ambicioso objetivo estratégico: el impulso de la disciplina de voleibol sentado hacia los procesos clasificatorios de los Juegos Paralímpicos.

Durante el evento se ha dado a conocer el modelo de trabajo de la entidad, que abarca distintas líneas de actuación: voleibol convencional, Newcom dirigido a personas mayores, voleibol sentado para personas con discapacidad, así como programas en instituciones penitenciarias, configurando un enfoque integral de deporte inclusivo.

La presentación del Plan Cronos 2023 ha reunido a representantes institucionales como Pere Calbó, director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, María José Torres, directora del Distrito Norte del Ayuntamiento de Sevilla, la diputada provincial del Área de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, así como representantes de entidades sociales, centros educativos, deportistas, patrocinadores y miembros del club.