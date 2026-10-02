El presidente de la Diputación de Sevilla pone en valor el periodismo en la inauguración de la Exposición 'Momentos'

El presidente de la Diputación, Javier Fernández (2d), visita la exposición 'Momentos'. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha puesto en valor el oficio de periodista en la inauguración de 'Momentos', la exposición con la que el diario El País conmemora sus 50 años, con una selección de 50 fotografías que recorren algunos de los acontecimientos, personajes e instantes que han marcado estas décadas y que podrá visitarse hasta el 14 de octubre en los Jardines del Cristina de la Puerta Jerez de Sevilla.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, comisariada por la fotógrafa y exeditora gráfica de El País, Marisa Flórez, la muestra ha reunido imágenes de acontecimientos como la caída del Muro de Berlín, los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 o los atentados del 11 de septiembre de 2001, junto a retratos y fotografías vinculadas a la cultura y otros momentos que forman parte de la memoria colectiva junto a información sobre su título y autor, además de un código QR que permite acceder a contenidos adicionales. para cuya instalación en Sevilla, ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial.

Al hilo, Javier Fernández se ha mostrado convencido de que "recibirá cientos de visitas de ciudadanos de la capital y la provincia, con un formato abierto y cercano, que facilita la conversación pública".

En este contexto, el presidente ha puesto en valor el periodismo, que afronta "grandes cambios" y que, como la política, "debe seguir apostando por la utilidad y la cercanía, según ha defendido". "Estos son tiempos más complicados, tiempos más difíciles, tiempos de digitalización y tiempos de tecnología, pero también tiempos para atrincherarnos en torno a la verdad", ha añadido.

"Cuando alguien quiere conocer la verdad, cuando alguien quiere conocer algo con responsabilidad e información fiable y veraz, la gente sigue acudiendo a medios de comunicación", como el que protagoniza esta muestra, ha subrayado.

Sobre la exposición, ha destacado que "es difícil resumir 50 años de El País en 50 portadas", porque habrá visitantes que "echen en falta alguna que le ha marcado". Aún así, "la exposición tiene la capacidad de despertar sentimientos y de enfrentar al espectador con algunos de los episodios más complejos de las últimas décadas".

Por todo ello, ha felicitado a los organizadores y ha expresado el "enorme orgullo" de la Diputación por seguir colaborando con el periódico "en intentar construir una sociedad un poquito mejor que la que nosotros heredamos". "Si se favorece un pensamiento crítico tendremos gran parte de esa batalla ganada", ha concluido.