Prodetur supera los objetivos del proyecto 'Digitalízate' con cerca de 10.000 personas formadas en Sevilla

Desarrollo de la formación 'Digitalízate' de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha cerrado el proyecto Digitalízate con un balance que ha superado ampliamente los objetivos inicialmente previstos tras haber alcanzado un total de 9.675 personas formadas, muy por encima de las 5.318 inicialmente previstas, gracias a la realización de 858 acciones formativas, frente a las 600 programadas.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, financiado con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el proyecto tenía como objetivo mejorar las competencias digitales de la población residente en municipios sevillanos de menos de 20.000 habitantes, contribuyendo a reducir las brechas digitales de carácter territorial y generacional.

Asimismo, se han impartido 6.864 horas de formación, superando las 4.800 previstas inicialmente, con la contratación de 58 docentes especializados. Las acciones se han desarrollado en 57 municipios pequeños de la provincia de Sevilla, con una metodología eminentemente presencial, que ha representado el 98,48 % de la formación impartida, mientras que el 1,52 % restante se ha realizado mediante teleformación.

En esta línea, los cursos han estado dirigidos especialmente a personas mayores de 65 años, mujeres, infancia y juventud. Así, estos colectivos prioritarios han abordado once áreas temáticas relacionadas con las competencias digitales, entre ellas la alfabetización informática, la seguridad en internet, la administración electrónica, la banca online, la identidad y firma digital, la búsqueda de empleo mediante herramientas digitales o el manejo básico de aplicaciones ofimáticas.

La ejecución del programa ha supuesto una inversión de 1.134.282euros, que han permitido adaptar la oferta formativa a las necesidades reales de la ciudadanía, contribuyendo a avanzar hacia una provincia más preparada para afrontar los retos de la transformación digital.

UN PROYECTO PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL EN EL MEDIO RURAL

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha valorado muy positivamente los resultados obtenidos y ha destacado que "este balance demuestra que existe una demanda real de formación digital en nuestros municipios"; y que "uno de los grandes retos que tenemos como administración es que llegue a todos los rincones de la provincia y a todas las personas, vivan donde vivan".

Igualmente, ha subrayado que "superar con tanta amplitud los objetivos previstos evidencia el compromiso de la Diputación de Sevilla y Prodetur con un desarrollo territorial más cohesionado donde nadie quede atrás".

En este sentido, ha añadido que "la reducción de la brecha digital hace que nuestros vecinos tengan más facilidades para encontrar trabajo, lo que se traduce en un crecimiento continuado de nuestros pueblos".