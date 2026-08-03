Programación de Circuito 107: Espectáculos y actividades culturales en seis municipios de Sevilla

Instante de la obra 'Las fábulas del viejo Leonardo', que tendrá lugar este luens 3 de agosto en el municipio de Algámitas (Sevilla), como parte de la agenda cultural del programa 'Circuito 107' de la Diputación Provincial de Sevilla - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Sevilla ha dado a conocer la agenda que el programa cultural 'Circuito 107' desarrollará en seis nuevos municipios sevillanos a lo largo de esta semana.

En una nota de prensa, la institución provincial ha comunicado las nueve actividades que se desarrollarán desde este lunes, 3 de agosto, hasta el próximo domingo, 9 de agosto, y que ofertan un catálogo que va desde las artes escénicas al folclore.

De esta forma, el municipio de Marinaleda ya ha acogido este lunes la conferencia musical 'Aventuras Africanas', de la mano de Gurumbé, dirigida al alumnado de la Escuela de Verano. También este lunes, Algámitas acogerá la obra teatral 'Las fábulas del viejo Leonardo', de la compañía Atelana Teatro, a las 22,00 horas en el Patio del Colegio Andalucía Francisco Soria.

Asimismo, en San Nicolás del Puerto se celebrará un espectáculo de danza flamenca a cargo del Instituto Flamenco Internacional en la Casa de la Cultura, a las 23,00 horas.

LA AGENDA CULTURAL INCLUYE ACTIVIDADES CÓMICAS Y MUSICALES

Tras ello, este próximo martes, 4 de agosto, el municipio de Algámitas recibirá en el patio del colegio a la bailaora y creadora jiennense Vanesa Aibar, que llevará a cabo 'La reina del metal', un espectáculo galardonado con el Premio Max a Mejor Espectáculo de Danza 2023.

Además, Lantejuela (Sevilla) tendrá una "noche de magia y circo" en la Caseta Municipal con la actuación del Mago Alexku, una cita de carácter interactivo y familiar que comenzará a las 22,00 horas. Paralelamente, en San Nicolás del Puerto tendrá lugar a las 23,00 horas en la Casa de la Cultura el concierto 'Ladies in Blue', un recorrido musical por un siglo de grandes voces femeninas. Al día siguiente, a las 22,00 horas, este espacio acogerá la obra de teatro infantil 'Un día monstruoso'.

Igualmente, el jueves, 6 de agosto, El Ronquillo albergará con la compañía de circo Hermanos Moreno, a través de su espectáculo 'Ale-Hop...!!', en el que combinan comedia y parodia para todos los públicos.

En esta línea, la agenda cultural de esta semana terminará el próximo domingo, 9 de agosto, en El Castillo de las Guardas, que celebrará un tributo a la banda Queen a cargo del grupo 'Capitán Mercury' a las 15,00 horas en la Plaza de Triana, con motivo de la feria de la localidad.

De forma paralela, el Patio de la Diputación de Sevilla seguirá ofreciendo una cartelera de cine que incluye las proyecciones de 'Ivan & Hadoum' este lunes, 'Blue Moon' el martes 4 de agosto, 'Calle Málaga' el miércoles 5, 'El último vikingo' el jueves 6, 'La isla de Amrum' el viernes 7, 'La asistenta' el sábado 8 y 'El sendero azul' el domingo 9.

En contexto, la agenda cultural asociada al 'Circuito 107' está gestionada por el Área de Cultura de la entidad provincial, quien va a destinar "hasta 6 millones de euros durante el actual mandado" destinados a "mantener la programación cultural municipal bajo estándares de alta calidad", ha añadido la nota de prensa.