La provincia de Sevilla acoge el 68 Congreso de Skal España, referente internacional del sector turístico

68º Congreso SKAL Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla ha acogido, del 13 al 15 de noviembre, el 68º Congreso de SKAL España, un encuentro de referencia para profesionales del sector turístico nacional e internacional, que ha contado con la colaboración de la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el congreso ha reunido a representantes de diferentes ámbitos de la industria turística en torno a un programa de encuentros profesionales y actividades culturales y gastronómicas, con el objetivo de fortalecer las relaciones empresariales y dar a conocer la oferta turística de la provincia.

Uno de los actos centrales del encuentro ha sido la cena inaugural celebrada el viernes 13 de noviembre en Hacienda La Soledad, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans.

Durante su intervención, Rodríguez Hans ha destacado el "valor humano" como uno de los principales atractivos del destino, reivindicando el papel de los profesionales del sector y de quienes, desde los municipios sevillanos, contribuyen a ofrecer "experiencias turísticas auténticas y diferenciadas".

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo turístico "genere bienestar, que respete nuestro entorno natural, nuestras costumbres y nuestra forma de vivir".

Asimismo, ha reivindicado "un turismo que cuide tanto a quien nos visita como a quien recibe", a la vez que ha subrayado la importancia de que esta actividad se traduzca en empleo y nuevas oportunidades para los municipios de la provincia.

UN PROGRAMA PARA DESCUBRIR LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA

A lo largo de las tres jornadas, el congreso ha combinado su agenda profesional con diferentes actividades destinadas a acercar a los participantes al patrimonio, la cultura y la gastronomía sevillana.

En contexto, SKAL España y SKAL Sevilla forman parte de SKAL Internacional, una organización fundada en 1934 que cuenta con más de 12.000 socios en todo el mundo y que reúne a profesionales y responsables de diferentes segmentos de la industria turística.

En esta línea, la entidad ha fijado como principales objetivos fomentar la cooperación empresarial, el intercambio de conocimientos y la promoción de destinos turísticos a escala internacional.

La celebración de este congreso en Sevilla ha supuesto, una oportunidad para dar a conocer la diversidad de experiencias que ofrece la provincia y fortalecer su proyección entre profesionales del sector, en línea con el trabajo que desarrolla Prodetur para favorecer la promoción turística del territorio y la colaboración entre empresas e instituciones.