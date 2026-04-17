La provincia de Sevilla recibirá casi 62 millones para el PFEA 2026 tras la reunión de la comisión de seguimiento

La diputada Teresa Jiménez, con el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en la comisión de seguimiento del PFEA. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, representada por la diputada provincial de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, ha participado este viernes en la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) de 2026, donde se ha activado una inversión global de 61,8 millones de euros para la provincia.

La partida destinada exclusivamente a los salarios de los trabajadores asciende a 42,6 millones; de esta cifra, 33,6 millones corresponden a la Garantía de Rentas y nueve millones al Plan de Empleo Estable (PEE), que se asignará mediante concurrencia competitiva, para proyectos que generen puestos de trabajo más duraderos, detalla en una nota de prensa la Diputación.

Además, a este montante inversor se suman otros 19,2 millones destinados a materiales, que se financian conjuntamente por la Junta de Andalucía (75%) y la Diputación de Sevilla (25%).

El PFEA, programa basado en la colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía y la Diputación, sigue siendo el principal motor de inversión directa en el mundo rural sevillano, junto a los planes provinciales de Diputación.

AUTONOMÍA MUNICIPAL Y COHESIÓN TERRITORIAL

Al término de la Comisión Provincial, Teresa Jiménez ha destacado la importancia de que estos fondos lleguen a cada rincón de la provincia, "porque permiten a los alcaldes ejecutar obras necesarias para la ciudadanía, desde centros asistenciales hasta reurbanización de calles, con total autonomía municipal y estimular el empleo entre sus propios vecinos y vecinas".

En cuanto al papel de la Diputación en la estructura financiera y desarrollo del PFEA, Jiménez ha señalado que "además de la financiación, esta Institución presta asistencia técnica directa, para que ningún ayuntamiento se quede atrás por falta de medios para redactar sus proyectos o gestionar sus contratos".

IMPACTO EN EL EMPLEO Y MATERIALES

La previsión técnica para este ejercicio es alcanzar los 22.887 contratos temporales y cerca de 600.000 jornales, con estimación de que el empleo femenino mantenga un peso relevante, situándose en torno al 60% de las contrataciones. En cuanto a los fondos destinados a materiales, es la Diputación la responsable de la gestión y distribución a las entidades locales de la provincia de la totalidad de los 19,2Meuro consignados para esta anualidad.

Por último, Teresa Jiménez ha recordado que el papel del PFEA como "pulmón económico indispensable para la autonomía y el desarrollo de los municipios sevillanos" tiene otra faceta, que es la que "permite mejorar equipamientos deportivos, educativos y medioambientales en toda la provincia, siempre coordinando las obras para que no interfieran con las campañas agrícolas locales".