Pilar Pérez, de Sevilla Activa, en un foro sobre viviendas - DIPUSEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sevilla Activa, empresa pública de la Diputación de Sevilla, ha presentado a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio sus sugerencias al desarrollo reglamentario de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, con el objetivo de garantizar que el esfuerzo público destinado a facilitar el acceso a la vivienda protegida perdure en el tiempo.

La propuesta plantea que las viviendas protegidas promovidas directamente por la Administración y financiadas total o parcialmente con fondos públicos mantengan su régimen de protección de forma permanente, con independencia de su integración en el parque público de viviendas, explica en un comunicado.

La ley ya establece que estas viviendas no pueden ser objeto de escalificación. Así, Sevilla Activa propone que el nuevo reglamento concrete esta prohibición mediante una protección que no se extinga por el mero transcurso del tiempo. El Plan Vive contempla, con carácter general y según el programa, plazos de protección de entre siete y quince años, sin perjuicio de los plazos superiores que resulten aplicables.

Otro de los aspectos centrales de la propuesta es el reconocimiento expreso de la aportación gratuita de suelo municipal como financiación pública. Sevilla Activa considera que esta aportación representa un esfuerzo económico de los ayuntamientos que debe traducirse en la protección permanente de las viviendas, incluso cuando su construcción se financie con recursos privados.

De este modo, la transmisión de las viviendas a particulares no supondría la pérdida de su condición de vivienda protegida. Las sucesivas compraventas quedarían sujetas a los límites de precio, al destino como residencia habitual y a los requisitos de acceso establecidos por la normativa aplicable en cada momento.

Las sugerencias distinguen estos supuestos de aquellos en los que la aportación pública sea exclusivamente económica. En estos últimos, y únicamente cuando la ley y el correspondiente plan de vivienda lo permitan, podría contemplarse la descalificación previa devolución de las ayudas y cancelación de la financiación pública que corresponda.

Asimismo, se solicita que el reglamento delimite su ámbito temporal, respetando las situaciones jurídicas consolidadas y sin presumir efectos retroactivos. En este contexto, Sevilla Activa reivindica el papel de los ayuntamientos en las políticas de vivienda y defiende que la competencia para calificar las viviendas protegidas sea municipal.

Los municipios conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos, gestionan los registros de demandantes y aportan suelo para promover nuevas viviendas. Por ello, resulta fundamental reforzar su capacidad para preservar el destino social de los recursos que aportan.

Con estas iniciativas, Sevilla Activa reafirma su compromiso con el acceso a una vivienda realmente asequible en la provincia de Sevilla, procurando que la inversión pública siga beneficiando a la ciudadanía y a las futuras generaciones.