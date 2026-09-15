Tanxugueiras lleva al Festival del Patio de Diputación de Sevilla su fusión de tradición y sonidos urbanos

El trío Tanxugueiras abre este miércoles el Festival del Patio - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Patio + Metrópolis abre este miércoles su programación en el corazón de la Diputación de Sevilla con Tanxugueiras, una de las formaciones que más ha contribuido en los últimos años a renovar y acercar la música de raíz a nuevos públicos. El trío gallego, formado por Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro, llevará hasta este singular escenario su propuesta, construida a partir de la tradición musical gallega y enriquecida con sonoridades urbanas y contemporáneas.

Desde su nacimiento en 2015, Tanxugueiras ha desarrollado una trayectoria marcada por la reivindicación de la música tradicional desde una mirada actual. Sus integrantes han convertido la fuerza de las voces y los sonidos de raíz en el punto de partida de una propuesta abierta, contemporánea y reconocible, que ha logrado situar el gallego y el folclore en el centro de la escena musical, destaca el organismo provincial en una nota de prensa.

La banda cuenta con los álbumes 'Tanxugueiras' (2018), 'Contrapunto' (2019) y 'Diluvio' (2022), este último número uno en ventas y con más de 60 millones de streams. A lo largo de estos años, el grupo ha ido ampliando el alcance de su propuesta, reconocida además con Premios Odeón, MIN y Martín Códax.

Sus colaboraciones con artistas de distintos géneros han reforzado esa capacidad de Tanxugueiras para "tender puentes entre la tradición y lo contemporáneo". Su llegada al centro neurálgico del edificio de la Diputación supone una decidida apuesta por la música popular: "viva, en permanente transformación y capaz de dialogar con el presente".

"Una manera de entenderla que encaja con el espíritu de la iniciativa cultural pública, que sitúa la música en directo y la diversidad de lenguajes artísticos en el centro de su programación", añade el comunicado.

El sonido de Tanxugueiras será el primer protagonista de las cuatro noches de conciertos en la capital hispalense. Le seguirán los universos de Morgan (jueves 17), Los Planetas Concierto Esencial (viernes 18) y Repion (sábado 19).