El tercer torneo de voleibol de la Diputación de Sevilla congrega en Bormujos a 750 participantes y 300 espectadores

Uno de los partidos del torneo provincial Día de la Provincia que organiza la Diputación, disputado en la localidad de Bormujos. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

En torno a 300 personas han acompañado a los 750 jugadores, junto a los equipos arbitrales, en el III Torneo Día de la Provincia de Voleibol, que la Diputación de Sevilla ha organizado a través del Servicio de Deportes de su Área de Cultura y Ciudadanía, en el pabellón polideportivo Juan Manuel Moreno Acevedo, de Bormujos.

Una gran jornada de voleibol de base para celebrar, también desde el ámbito deportivo, "la fiesta de la provincia y el talento de la juventud sevillana" en su práctica deportiva, destaca la Diputación en una nota de prensa.

Los equipos de Arahal, Las Pajanosas, Isla Mayor, Mairena del Alcor, Villaverde del Río, El Ronquillo y Bollullos de la Mitación son los que se han clasificado en el primer puesto en las distintas categorías.

En el torneo han participado 53 equipos de 28 localidades, correspondientes a las cuatro zonas deportivas en las que la Diputación divide la provincia. En cuanto a los resultados, los tres primeros clasificados por cada categoría son los siguientes. En Benjamín masculino, Arahal, Castilleja de la Cuesta y Torre de la Reina, mientras qye en Benjamín femenino, Las Pajanosas, Puebla del Río y Villaverde del Río.

En Alevín masculino, Isla Mayor, Arahal A y Arahal B, y en modalidad femenina, Mairena del Alcor, Villaverde del Río y Las Pajanosas. En la categoría Infantil masculino, Las Pajanosas, Torre de la Reina y Mairena del Alcor, y en femenino: Villaverde del Río, Écija y Olivares.

En Cadete masculino, El Ronquillo, Écija y Arahal, y en femenino, Bollullos de la Mitación, Constantina y Tomares.