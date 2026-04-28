Un total de 50 municipios realizan actuaciones sobre Memoria Democrática con subvención de la Diputación de Sevilla

Actuaciones de Memoria Democrática de municipios de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado este martes que una cincuentena de municipios sevillanos están llevando a cabo hasta el próximo mes de junio 64 actuaciones en materia de Memoria Democrática con la colaboración económica de la Diputación de Sevilla, a través del programa de subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, se ha puesto a disposición de los ayuntamientos de la provincia un presupuesto total de algo más de 812.500 euros para el desarrollo de cuatro líneas compatibles entre sí.

En concreto, una primera línea que abarca la investigación histórica, orientada o no a la identificación y localización de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura; una segunda, referida a la localización de fosas sobre el terreno, exhumación e identificación; la tercera, centrada en la divulgación histórica y conservación del patrimonio, que podrá incluir publicaciones y organización de cursos, jornadas y conferencias, exposiciones y eventos científicos, y, la última, que concierne a la retirada o eliminación de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática.

Además, en Mairena del Alcor, Montellano, Algámitas y Écija, se están desarrollando trabajos de investigación histórica, estudios antropológicos, georradar y cata para las delimitaciones de fosas e identificación genética de restos, financiados a través del millón de euros que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática otorgaba a la Diputación para su gestión. También está previsto el abordaje directo por la Institución provincial de actuaciones en las fosas comunes de las localidades de Paradas, Sanlúcar la Mayor, Marinaleda, Umbrete, Peñaflor, Tocina, Carrión de los Céspedes y Pruna.

En este sentido, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, y el coordinador Manuel Lay, han mantenido encuentros con personas que representan a las asociaciones memorialistas, partidos políticos y organizaciones sindicales y sociales que integran el Observatorio Provincial de la Memoria Democrática.

Además, Fernández ha avanzado en el seno del Observatorio que "en este 2026, coincidiendo con los 90 años del estallido de la Guerra Civil, desde la Diputación estamos ultimando una programación que, de manera transversal, va a permitir que desde el mes de junio la Casa de la Provincia sea también la 'Casa de la Memoria' para todos los sevillanos y sevillanas".

En cuanto al desglose de los datos referidos a esas 64 actuaciones de los 50 municipios, Manuel Lay ha señalado que es la línea relativa a la localización de fosas, exhumación e identificación de víctimas la que concentra el 78% de la inversión y ha detallado una distribución que recoge 6 acciones de investigación histórica por un importe de 23.500 euros; 17 de localización de fosas y exhumación, con una inversión de 634.120 euros; 38 de divulgación y conservación del patrimonio, por 142.893 euros y 3 de retirada de símbolos franquistas, que han ascendido a 12.000 euros.