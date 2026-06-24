Tratamientos aéreos de Diputación de Sevilla en más de 6.500 hectáreas de arrozal para el control de mosquitos del VNO

Foto de una avioneta en labores de tratamiento contra el mosquito Culex, que podría transmitir el Virus del Nilo, sobre arrozales del bajo Guadalquivir - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha activado en el mes de junio la campaña de tratamientos aéreos en el sector arrocero del Bajo Guadalquivir, una actuación estratégica dentro del plan de vigilancia y control de vectores para el año 2026. Debido a la extensión de este cultivo, que alcanza unas 36.000 hectáreas en la provincia, y a sus condiciones de inundación temporal durante el periodo estival, el arrozal constituye uno de los principales hábitats de proliferación del mosquito Culex, vector principal del Virus del Nilo Occidental (VNO).

La operativa técnica, que se desarrolla bajo la coordinación de Tragsatec, se ha estructurado en tres periodos que responden a diferentes fases del estado fenológico y de manejo del arrozal, dos dedicadas al control de larvas, y otra posible fase destinada a la lucha contra los insectos adultos, detalla en un comunicado.

Esta última, estará condicionada a la evolución de las poblaciones de mosquitos observada por la red de trampas, en el periodo de mayor incidencia. En este mes de junio, se está ejecutando la primera fase de tratamientos aéreos larvicidas sobre unas 6.500 hectáreas utilizando Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), para actuar en el origen de las poblaciones antes de que los insectos alcancen su fase adulta.

Se trata de una bacteria de origen natural, biodegradable y segura para el ecosistema, que está autorizada también para su uso en agricultura ecológica. Los trabajos dieron comienzo en la segunda semana de junio, coincidiendo con el inicio de la actividad reproductiva del mosquito en las tablas de arroz. Los vuelos tienen como base aeródromos situados en los municipios de Isla Mayor, la Puebla del Río y Utrera y las aplicaciones cubrirán terrenos en localidades con cultivos de arroz incluidas en el Plan de Vigilancia y Control de Vectores: Isla Mayor, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca y Utrera.

Para la ejecución de estas actuaciones, la Diputación de Sevilla emplea avionetas como medio preferente para grandes superficies y drones de precisión para áreas de difícil acceso o parcelas de menor tamaño. Todos los biocidas utilizados cuentan con autorización en el Registro Oficial de Biocidas para garantizar la máxima eficacia técnica y minimizar el impacto sobre el medio ambiente.

BALANCE DE LAS DOS PRIMERAS SEMANAS

En las dos primeras semanas desde el inicio de las operaciones aéreas, las aeronaves van a realizar tratamientos en más de 2.000 hectáreas de arrozal. Durante la semana del 8 al 12 de junio se trataron 1.081 hectáreas en tablas de arroz de las pedanías de Pinzón y Chapatales, pertenecientes a los municipios de Utrera y Los Palacios, respectivamente. El 16 de junio, se realizaron trabajos en 405 hectáreas en los arrozales del entorno de La Puebla del Río.

El lunes 22, se ejecutaron tratamientos sobre las primeras 550 hectáreas en Isla Mayor. Durante el resto de la semana, los tratamientos continuarán en el municipio isleño y en la pedanía de Alfonso XIII hasta cubrir un total de 2.500 hectáreas. Por último, la siguiente semana los trabajos se trasladarán al municipio de La Puebla del Río y Las Cabezas de San Juan, para completar el resto de hectáreas programadas en esta primera fase.

Los vuelos tienen lugar desde el amanecer, evitando las horas de mayor temperatura del día, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La altura de vuelo de las aeronaves durante los tratamientos es inferior a los 10 metros y se mantiene en todo momento una franja de exclusión mínima de 50 metros en torno a los núcleos de población.

Este esfuerzo de control aéreo se complementa con la vigilancia entomológica continua y la red de trampeo propia, consolidando el trabajo de la Diputación de Sevilla en la protección de la salud pública en la provincia.

LAS CLAVES DEL PLAN

La Diputación ejecuta este Plan de vigilancia y control de vectores desde el año 2025 en 15 municipios de la provincia, enclavados en la comarca de especial seguimiento marcada por la Junta como competente en materia sanitaria. En concreto, realiza labores de vigilancia, control y tratamientos en los entornos periurbanos, tantos de los núcleos principales, como en secundarios y diseminados.

Los trabajos se van adecuando al ciclo biológico del mosquito y al nivel de riesgo, pero no se ha dejado de trabajar en invierno en la mejora de la planificación y de las herramientas tecnológicas, en un estrecho trabajo de coordinación con los ayuntamientos, que son los que deben actuar en el interior de los respectivos núcleos urbanos.

También se está haciendo un importante esfuerzo por concienciar e informar a colectivos estratégicos y a la población en general, dentro de una iniciativa que, siguiendo el criterio de los expertos científicos, se ha concebido de forma integral. La Diputación de Sevilla ha invertido en estos dos años 6 millones de euros en el plan.