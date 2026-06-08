Villamanrique (Sevilla) acoge la Feria 'Doñana Ecuestre' sobre turismo sostenible a partir de este jueves

Archivo - Imagen de archivo de un Caballo - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, celebrará la feria 'Doñana Ecuestre', del 11 al 13 de junio, en el recinto ferial de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), una iniciativa destinada a poner en valor la histórica y estrecha relación de la comarca de la Doñana sevillana con el caballo, así como a reforzar su posicionamiento como referente del turismo ecuestre y de naturaleza.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la feria constituye "la segunda de las tres grandes citas" que integran el programa 'Doñana Sevillana 2026', una iniciativa impulsada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y orientada a reforzar la competitividad turística del territorio mediante la creación y promoción de productos turísticos singulares vinculados a la sostenibilidad, la naturaleza y las tradiciones locales.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación que combina actividades divulgativas, experiencias ecuestres, gastronomía y propuestas culturales. Entre las actividades previstas destacan talleres de limpieza, trenzado y montura de caballos, paseos en coches de caballos, demostraciones de peluquería ecuestre, exhibiciones de doma vaquera, carreras de cintas y espectáculos ecuestres de gran formato.

Además, la programación incluye una excursión a la Yeguada Agrícola Peralta, donde los participantes podrán conocer de cerca una de las explotaciones ganaderas más representativas de la zona, recorrer los arrozales del entorno y asistir a una exhibición ecuestre.

Asimismo, el evento contará con ponencias y charlas especializadas sobre el mundo del caballo, la guarnicionería, la vestimenta tradicional y los arneses empleados en la doma vaquera, impartidas por profesionales y especialistas del sector, que serán impartidas junto a la prueba de selección de caballos jóvenes, organizada por la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Hispano-Árabes, y que reunirá a decenas de ejemplares y jinetes especializados.

Junto a la programación ecuestre, los asistentes podrán disfrutar de catas maridadas de productos de la provincia, una demostración culinaria a cargo del chef Daniel del Toro con degustación de productos de la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', así como propuestas de animación cultural y musical, entre ellas actuaciones de tamborileros, un pase de modelos de mantones y la actuación del artista Vicente Bernal.

De igual manera, la feria contará con una zona expositiva dedicada a empresas y productores locales, así como a negocios especializados en el sector ecuestre, la guarnicionería y otros oficios vinculados al caballo.