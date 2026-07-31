Las visitas teatralizadas a San Luis culminan su edición con una valoración "muy positiva" de Diputación de Sevilla

Público asistente a una de las visitas teatralizadas al conjunto monumental de San Luis de los Franceses - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha hecho un balance "muy positivo" tras la conclusión, esta misma semana, de la segunda edición del programa de visitas teatralizadas enmarcadas bajo el lema 'San Luis de los Franceses, una joya del barroco'. La iniciativa se despide tras completar un ciclo de 21 jornadas nocturnas con aforo completo, consolidándose como una de las propuestas culturales y estivales de referencia en la provincia.

A lo largo de estas sesiones inmersivas, estructuradas en grupos reducidos de 25 personas por pase, más de medio millar de asistentes ha tenido la oportunidad de adentrarse de forma integral en la historia, el devenir y la trascendencia de este emblemático monumento. La iniciativa pone de manifiesto la decidida apuesta de la institución provincial por dinamizar el patrimonio público mediante ofertas culturales alternativas, de alta calidad y accesibles para toda la ciudadanía, destaca en un comunicado.

Con esta segunda edición, la Diputación no solo ha dado continuidad a un proyecto respaldado por el público, sino que ha reforzado una experiencia que permite disfrutar de la riqueza arquitectónica y artística del recinto monumental desde una perspectiva participativa, divulgativa y multisensorial durante las estivales noches hispalenses.

El éxito de esta recreación, articulada dentro del proyecto 'Escenas Sonoras', ha radicado en el cuidado rigor histórico, la interpretación teatral y la ambientación musical. El recorrido ha contado con la narración del historiador Florencio Quintero, cuya labor divulgativa ha guiado al público por las diferentes etapas y significados del recinto, destacando la estrecha vinculación del antiguo noviciado jesuita con América y su papel clave en las empresas del 'Nuevo Mundo'.

En el plano dramático, la actriz Cinthya Luque ha dado vida a la figura histórica de Luisa de Medina, principal benefactora del conjunto monumental, dotando de emoción y cercanía al relato. Por su parte, la vertiente musical ha experimentado un salto cualitativo en este año 2026 gracias al trío Arcadia Antiqua, que ha ampliado su propuesta con una selección sonora que abarca desde la música mozárabe, cantigas medievales que hablan de San Luis de los Franceses, así como corales polifónicas en lenguas originarias de América, todo para llegar al el barroco, envolviendo al visitante en una atmósfera única acorde al espacio.

La instrumentalización a base de cuerdas, voces en vivo y percusión ha conseguido generar un ambiente único durante cada una de las sesiones celebradas.

MONUMENTO EN CONTINUO PROCESO DE MEJORA San Luis de los Franceses constituye uno de los ejemplos más deslumbrantes del barroco en España y ocupa un lugar de honor en el vasto patrimonio cultural sevillano. La propuesta complementa el atractivo de su colección permanente y de sus espacios propios --la iglesia, la cripta y la capilla doméstica-- con el valor añadido del teatro y la música en directo.

Paralelamente a esta intensa actividad cultural, la Diputación de Sevilla mantiene un firme compromiso con la tutela y preservación del inmueble. En la actualidad, el recinto se encuentra en un proceso continuo de consolidación y mejoras, destacando las obras de intervención que se están ejecutando en la cúpula principal de la iglesia con el objetivo de garantizar su máxima protección.

Con la finalización de este ciclo, el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla reafirma su compromiso con la protección, aumento de valor y difusión del patrimonio común de todos los sevillanos y sevillanas.

Para la institución provincial, legar este legado histórico en las mejores condiciones, consolidar en él espacios expositivos de calidad y fomentar el acercamiento de la ciudadanía mediante programaciones atractivas, culturales y únicas constituye una de sus principales responsabilidades públicas.