La Junta reestructura IDEA y cesa a sus gerentes provinciales al no tener "competencias adecuadas"

Actualizado 28/05/2019 14:40:51 CET

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz se ha comprometido a "reestructurar" la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), vinculada a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y ha acordado, entre otras medidas, el cese de sus ocho gerentes provinciales por no reunir "las competencias profesionales adecuadas" para ejercer sus responsabilidades.

Así lo ha anunciado el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha comparecido junto al portavoz del Ejecutivo andaluz y consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, quien ha valorado el "cambio de rumbo" que se ha propuesto la Junta con esta agencia.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha conocido este martes un informe de la Consejería de Economía sobre la reactivación de dicha agencia, creada para el fomento del desarrollo económico regional, la atención a empresas y emprendedores andaluces y la captación de inversión extranjera.

Ambos consejeros han defendido que el objetivo que persigue la Junta con esta reestructuración es "despolitizar" la dirección de IDEA, "agilizar" su gestión y "reforzar los controles y la seguridad jurídica de este organismo", y Bendodo ha destacado que se va a reducir la estructura administrativa "en un 46,6%".

Sobre el cese de los gerentes provinciales, Velasco ha indicado que, tras realizar "un análisis de los principales responsables en las provincias" de IDEA, se ha constatado que "en ningún caso tenían las competencias profesionales adecuadas para ejercer de gestores provinciales".

Además, a preguntas de los periodistas, ha indicado que los cesados son "personal laboral" y él "no contempla en principio que vayan a seguir prestando sus servicios en la Junta". En esa línea, ha remarcado que el Gobierno busca que la agencia sea "más eficiente y transparente" y "profesionalizar la gestión al máximo posible".

Ha apuntado que las funciones de dichos gerentes pasarán a manos de los secretarios generales provinciales de la Consejería de Economía, que serán funcionarios de carrera, por lo que se les reserva la potestad sancionadora.

Además, el titular de Economía ha anunciado que los altos directivos --como el secretario general de IDEA, el director de Inversiones Estratégicas y el director de Espacios de Innovación y Sectores Estratégicos-- serán elegidos mediante convocatoria pública y abierta.

También se crean dos nuevas direcciones --la de Fomento Empresarial y la de Cumplimiento Normativo y de Prevención y Gestión de Riesgos--, con el fin de asegurar que la actividad de la entidad "cumpla de forma real y efectiva con la normativa vigente", así como de "minimizar el riesgo de sanciones por la vulneración de dichas normas".

"REACTIVACIÓN" DE CASI 1.260 MILLONES

Según han anunciado Bendodo y Velasco, con los cambios que introduce la reestructuración, el nuevo modelo de gestión permitirá poner en marcha un plan de choque que reactivará casi 1.260 millones de euros sin ejecutar en ayudas para el desarrollo y la competitividad de las empresas andaluzas.

De esa cantidad, 488 millones proceden de la Subvención Global Andaluza 2014/2020 --de un total de 521 millones con los que contaba el programa-- y 771,5 millones de euros lo son del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, dotado en su conjunto con 958 millones.

El montante global irá destinado a "fortalecer el tejido industrial", generando un mayor número de empresas y de mayor tamaño, e "incrementará la proyección de Andalucía en el exterior para captar inversiones en aquellos mercados estratégicos para los intereses de la comunidad autónoma".

El plan de reestructuración se encuadra en la auditoría realizada por la Intervención General de la Junta, según ha recordado Velasco, quien, al igual que Bendodo, ha aludido a varias "anomalías" que la Consejería ha detectado en el funcionamiento de IDEA, como la existencia de "más de 2.600 solicitudes de ayudas pendientes de análisis", la ejecución de "sólo un 6,42%" de la Subvención Global Andaluza --programa operativo Feder-- o un porcentaje sin ejecutar del 63,5% de los Fondos Reembolsables propios de los que ha dispuesto la Administración andaluza entre 2010 y 2018.

Sobre las referidas 2.600 solicitudes "pendientes de análisis", correspondientes a un periodo de cinco años, Bendodo ha lamentado que se trata de "otro bloqueo en la administración" andaluza que ha detectado el nuevo Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) y afecta a "empresas esperanzadas en seguir creciendo" que están "a la espera de esa ayuda prometida que no llega", y a las que no se les ha dado por parte de la Junta "ni un sí ni un no".

Además, Velasco ha alertado de que "uno de los proyectos de mayor envergadura" vinculado a IDEA, como es la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de Cádiz, "acumula un retraso considerable", ya que "el 97% de esta iniciativa queda pendiente de ejecutar".

Tras señalar que la agencia, "lejos de cumplir sus funciones, ha estado paralizada en los últimos cinco años, y el anterior Gobierno la transformó en un problema", Velasco ha destacado que, con su remodelación, IDEA pasaría a ser el primer ente instrumental del Gobierno andaluz que adapta su funcionamiento a las recomendaciones realizadas por la Intervención General.

Entre los cambios organizativos se encuentra el nombramiento de un nuevo Consejo Rector de IDEA, aprobado también este martes en Consejo de Gobierno. Con ello se persigue la "despolitización" de su gestión, "hacerlo más transversal" --dando entrada a la participación de otras consejerías cuya actividad está ligada a los fines de la agencia-- e incorporar a "miembros relevantes" del mundo empresarial y universitario.

El puesto de secretario de este consejo será ocupado por un letrado del Gabinete Jurídico de la Junta, lo que "dará mayor garantía jurídica a la actividad de la agencia y reforzará sus servicios jurídicos", según ha defendido Velasco.

REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE IDEA

Junto a estos cambios se prevé, asimismo, una reforma de los Estatutos de IDEA. En este sentido, el consejero de Economía asumirá la presidencia del organismo y se elaborará un Plan Estratégico para el marco 2019/2023 que sirva como herramienta de planificación, seguimiento, control y evaluación de las actividades que se lleven a cabo.

El plan incluye una "batería de medidas" para potenciar el trabajo ordinario, que incluyen la simplificación de la gestión de procedimientos, una nueva plataforma de tramitación de ayudas, un nuevo ERP --'Enterprise Resource Planning'-- adaptado a las necesidades de la agencia, una mayor accesibilidad de las herramientas 'on line' y la posibilidad de que el solicitante conozca en cualquier momento en qué estado se encuentra la tramitación de su expediente.

La reestructuración de IDEA incluye también la reordenación de su grupo empresarial y la cartera de participadas. Actualmente, cuenta con 35 sociedades, de las que 18 "no tienen actividad", por lo que se está estudiando "una propuesta de actuaciones y operaciones para la simplificación y racionalización del entramado patrimonial".

Ya ha comenzado la configuración de los expedientes para la liquidación de las sociedades TecnoBahía y '01INNOVA24H', que podrían estar resueltos en junio, según ha anunciado Velasco, quien, no obstante, ha apostillado que "se van a suprimir muchas más empresas" de esas 18, pero en el marco de un proceso "ordenado" que cumpla "la legalidad vigente".

Finalmente, Bendodo ha señalado que la Junta quiere aplicar este "modelo de buena gestión" para IDEA a "los entes que van a mantenerse en Andalucía", y ha defendido que la citada agencia "tiene que dejar de ser el nombre de un caso judicial y volver a ser un motor económico" para la comunidad.