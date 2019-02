Empresas andaluzas destacan Fruit Logistica como "punto de encuentro" del sector a nivel mundial

Publicado 07/02/2019 15:08:58 CET

BERLÍN, 7 Feb. (De la enviada especial de Europa Press Ana Marchal) -

Las empresas hortofrutícolas andaluzas presentes en Fruit Logistica, que se celebra desde este pasado miércoles y hasta el viernes en Berlín, destacan "el punto de encuentro" que supone esta cita de referencia mundial tanto para acercar proveedores de Europa como del resto de países.

Asimismo, llaman la atención sobre la gran cantidad de contactos que se llevan a cabo durante los tres días que dura la feria, algo que llevaría meses, según ha explicado desde la empresa SAT Campos de Granada Paula Spa. "En tres días hacemos el trabajo que se haría con 20 vuelos", ha apuntado a Europa Press, para añadir que se trata de una feria "muy interesante" para estudiar "las tendencias del mercado, los nuevos formatos y las diferentes variedades".

Por su parte, el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, ha señalado que el sector de los frutos rojos lleva "muchos años" acudiendo a esta feria con el objetivo de dar a conocer las novedades del sector, como pueden ser en el empaquetado o nuevos productos y variedades. Según ha explicado a Europa Press, el mercado alemán es el primer destino para la fresa y las berries onubenses, pero además esta cita internacional sirve como "puerta para el resto de mercados, como el escandinavo".

De igual manera, el director general de Gava Grup, Francesc Llonch, ha hecho hincapié en "el punto de encuentro" de cara a los clientes con Europa central que representa Fruit Logística para una empresa almeriense especializada en el tomate.

Asimismo, ha destacado el escaparate que supone este encuentro para presentar y conocer nuevos productos, además del contacto "más directo" que se consigue de proveedores e instituciones. En este sentido, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, los contactos que se consiguen con mercados lejanos, como Estados Unidos. "Ayer, por ejemplo, tuvimos un cliente americano, de Nueva York. Así que aquí no solo vienen alemanes y polacos", ha detallado.

Por último, desde el departamento de ventas y comercial de Centro Sur Sociedad Cooperativa, Pilar Zamora, una cooperativa con 1.700 socios de Granada especializada en el espárrago verde, han apuntado la importancia que tiene esta feria como oportunidad para conocer "las perspectivas del mercado" y conocer las novedades del mismo.

EMPRESAS PARTICIPANTES

En Fruit Logistica están presentes un total de 72 empresas andaluzas, de las que 52 lo hacen con el apoyo de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

De este modo exponen empresas de Almería (Vicasol, Cuadraspania,

Agroponiente Natural Produce, Kopalmeria, Biosabor Nature, Balcón de Níjar, Frutas Hortisol, Grupo AGF, ZOI Agrícola, S.A.T. Las Haciendas y Única Fresh) y Granada (Procam, Cosafra, Centro Sur, Eurocastell La Caña, Espárrago de Granada, Los Gallombares, Hortovilla, San Isidro, Fulgencio SPA, Hortícola Guadalfeo y S.A.T. Campos de Granada).

También acuden a la cita firmas de Huelva (Grupo Transonuba, Grufesa,

Berrynest, Freshuelva, Onubafruit, Surexport Compañía Agraria, Plus Berries y Doñana 1998) y Sevilla (Frutosol, Inter Terra, Freshroyal, Primor, EMB-Euroberry Marketing, Berrydealer Consulting y Mape). Y Málaga también estará representada (Reyes Gutiérrez, Axarfruit, Sigfrido Fruit, Frutas Montosa, Trops y Tropical Millenium), así como Cádiz (Gofruit).

Por su parte, las ocho empresas que acudirán a la feria dentro de la misión comercial prospectiva del sector logístico provienen de Cádiz (Bernardino Abad, Bernardino Abad Algeciras, Suardiaz, ECS 360 Logistics y ECS Big Projects), Málaga (Deltalene Ejido) y Huelva (Marlin Blue Recoveries S.L.U. y Huelvaport- Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de Huelva).

Además de las 52 empresas apoyadas por Extenda, existen al menos otras 20 participantes por su cuenta, con lo que son 72 el total de empresas andaluzas de las que hay constancia de su participación. Aparte de ellas, otras muchas acudirán desde todas las provincias como visitantes profesionales para desarrollar también una labor comercial, aunque no cuenten con stands.

El objetivo de la participación de Extenda en este certamen, en el que lleva 21 años seguidos organizando el pabellón andaluz, es mejorar la presencia de las empresas y productos agroalimentarios andaluces en los principales mercados europeos (Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos) que son los cinco primeros destinos de las ventas del sector andaluz y son también los que más representados están en esta

feria.

LÍDER DE EXPORTACIÓN HORTOFRUTÍCOLA

Según los datos de Extenda, Andalucía lidera las exportaciones hortofrutícolas de España con un nuevo récord histórico de 4.844 millones de euros en el periodo de enero a noviembre 2018 y con un crecimiento del 2,2 por ciento interanual. Con estos datos, el sector reafirma su gran importancia, ya que supone el 50 por ciento del total de las exportaciones de agroalimentación y bebidas de Andalucía (9.748 millones) y ha aportado a la balanza comercial andaluza un saldo positivo de 4.063 millones en los once primeros meses de 2018.

Estas exportaciones suponen el 50 por ciento del total de ventas andaluzas de agroalimentación y bebidas (9.748 millones) y aportan un saldo comercial positivo a la balanza comercial andaluza de 4.063 millones. Con estos datos, Andalucía se sitúa como líder nacional del sector, con más de 1 de cada 3 euros que exporta España (37%), muy por delante de la segunda posición que ocupa la C. Valenciana (3.241 millones).

Este liderazgo está protagonizado por las 1.100 empresas andaluzas que han exportado productos hortofrutícolas entre enero y noviembre de 2018. De ellas, 707 son exportadoras regulares (cuatro años seguidos exportando) y acaparan el 92 por ciento de las ventas. Son cifras que hablan de un sector líder y con una consolidada presencia en el exterior, toda vez que el 64 por ciento alcanza la categoría de exportadora regular, algo que en la generalidad del sector exterior de toda Andalucía sólo lo consigue el 25 por ciento de las exportadoras.

PAPEL DE EXTENDA

Dentro del ámbito agroalimentario, Extenda destina una atención específica al sector de las frutas y hortalizas, programando acciones de promoción, formación, información y consultoría que ayuden a las empresas andaluzas a alcanzar sus objetivos de internacionalización.

En 2018, un total de 255 empresas de frutas y hortalizas de Andalucía

participaron en 201 acciones de Extenda, sumando en total 743 participaciones. Además, estas 255 empresas suponen el 25,3 por ciento de todas las empresas de agroalimentario que participaron en 2018 en acciones de Extenda (1.009).

Extenda ha programado para 2019 una batería de acciones específicas dirigidas a continuar impulsando la internacionalización de las empresas andaluzas de frutas y hortalizas, por lo que además de en Fruit Logistica, se apoyará a las firmas en Fruit Attraction y Asia Fruit Logistica. También, se organizarán misiones directas como la de cítricos a China, las del sector ecológico a Francia y Alemania, y otras a países como Canadá, Países Bajos, Bélgica, Italia y Austria.

Asimismo, a lo largo del año, las firmas andaluzas del sector hortofrutícola pueden sumarse al resto de acciones programadas por Extenda para fomentar el comercio exterior del complejo agroalimentario de Andalucía en general. Así, tendrán la oportunidad de participar en ferias internacionales en los cinco continentes (Gulfood, Foodex, SIAL Canadá, Food and Hotel Corea, Irán Agrofood, etc.), en misiones (Brasil, Perú, Sudáfrica, Uzbekistán, etc.), en promociones en puntos de venta, y acciones singulares como Andalucía Sabor, entre otras actividades.