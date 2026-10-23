Unos 21.000 escolares utilizan el servicio de comedor en 199 centros educativos de la provincia de Almería

La delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez, y el gerente provincial de la APAE, José Luis García, durante su visita al comedor escolar del CEIP Rafael Alberti. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de comedor escolar cuenta con unos 21.000 alumnos usuarios en los 199 centros educativos de la provincia de Almería que ofrecen esta prestación para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y contribuir a garantizar una alimentación "variada y equilibrada" durante la jornada escolar, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

La delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez, acompañada por el gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), José Luis García, ha visitado el comedor del CEIP Rafael Alberti de la capital, donde ha compartido el almuerzo con el alumnado y ha conocido de primera mano el funcionamiento de este servicio complementario.

Durante la visita, la delegada ha compartido con los escolares el menú previsto para esta jornada, compuesto por arroz tres delicias, merluza al horno en salsa de limón, pisto de verduras guisado, yogurt natural azucarado y pan.

Los menús de los comedores escolares andaluces siguen criterios nutricionales con presencia de verduras, frutas frescas, aceite de oliva virgen extra y pescado, "de acuerdo con las recomendaciones de la dieta mediterránea".

En cuanto al control del servicio, la Administración autonómica ha señalado que los comedores escolares están sujetos a mecanismos de supervisión para comprobar el cumplimiento de las condiciones nutricionales, higiénico-sanitarias y contractuales.

Los técnicos del Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria en Comedores Escolares Andaluces (Evacole), dependiente de la Consejería competente en materia de Sanidad, revisan mensualmente los menús y realizan verificaciones presenciales en los centros educativos para comprobar su adecuación a los criterios establecidos.

Por su parte, la APAE lleva a cabo auditorías y actuaciones de seguimiento para comprobar que se cumplen las condiciones de los contratos de prestación del servicio.

Respecto a las incidencias, la Junta ha precisado que los centros en los que se han recogido hasta la fecha no superan el 6,53 por ciento del total de colegios con comedor escolar de la provincia. Asimismo, ha aclarado que estas situaciones responden a cuestiones de distinta naturaleza y "no están relacionadas exclusivamente con la calidad de los alimentos".

Según ha añadido, son "situaciones localizadas" que "se están abordando con la máxima celeridad para garantizar el correcto funcionamiento del servicio".