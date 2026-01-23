Unos 800 alumnos de institutos de Almería visitarán la UAL para conocer el campus y asesorarse de cara a la PAU

Estudiantes del IES Mar Mediterráneo de Garrucha (Almería), durante su visita este viernes al campus dentro del programa ‘Visita tu Universidad’. - UAL

En torno a 800 alumnos de institutos de Almería van a visitar por turnos cada viernes hasta el próximo 29 de mayo la Universidad de Almería tanto para conocer el campus y sus posibilidades así como para iniciar su asesoramiento de cara a la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Se trata de la undécima ocasión en la que el Vicerrectorado de Estudiantes de la UAL pone en marcha el programa 'Visita tu universidad', que ha despertado el interés de un total de 47 centros educativos que han contactado con la institución académica gracias a la intermediación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

"Hay unos 27 centros en lista de espera por si falla alguno, porque es una actividad muy demandada", ha comentado en una nota el coordinador de la PAU en el Secretariado de Acceso y Relaciones con la Enseñanza Secundaria, José Carmona, ante un programa que ha completado ya sus plazas para este año.

Los alumnos de 4º de la ESO del IES Mediterráneo de Garrucha han sido los primeros en visitar el campus este año y conocer desde la Biblioteca Nicolás Salmerón, desde el Centro Deportivo o desde la Casa del Estudiante, con paso también por un laboratorio de Robótica o por UAL Emprende.

Carmona ha detallado que la actividad "precisa de la colaboración de todos los integrantes de la comunidad universitaria" como PDI, PTGAS, personal investigador e incluso alumnos para celebrar con éxito un total de 29 visitas en las que se realiza un paseo por el campus de cara a "enseñar la vida universitaria".

"Queremos que vean las instalaciones y que experimenten un poco ese ambiente, por lo que vienen en grupos pequeños para que lo puedan percibir mejor", ha indicado el coordinador de un programa que supone un incentivo para los estudiantes a la hora de orientar su futuro académico.