IES Villa de Santiago. - JUNTA

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha publicado en el perfil del contratante la adjudicación de las obras de renovación de la caldera de calefacción en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Villa de Santiago, de Santiago de la Espada.

La empresa Deyplad Proyectos y Contratas SL ha resultado adjudicataria del contrato, por un importe de 224.448,05 euros y con un plazo de ejecución de dos meses, según ha informado este viernes en una nota la Junta.

Los trabajos el instituto de la citada población del municipio de Santiago-Pontones consistirán en la sustitución de la caldera de gasoil existente por una nueva de biomasa, así como en la adecuación integral de la sala de calderas, debido a los fallos de funcionamiento que presenta. Asimismo, se llevará a cabo la inertización del depósito de gasoil enterrado, conforme a la normativa vigente.

Esta actuación el el IES Villa de Santiago forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.