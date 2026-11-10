Adjudicadas las obras de adecuación del nuevo inmueble de la residencia escolar Las Canteras de Puerto Real (Cádiz)

Vista de la nueva sede de la residencia escolar Las Canteras de Puerto Real, en la provincia de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha hecho pública en el Perfil del Contratante la adjudicación de las obras de adecuación del inmueble adquirido por la Junta de Andalucía para alojar la nueva sede de la residencia escolar Las Canteras de Puerto Real, en la provincia de Cádiz.

La empresa Vivendio Sostenibilidad Energética SL ha resultado adjudicataria del contrato, por un importe superior a un millón de euros --1.088.999,96 euros-- y con un plazo de ejecución de seis meses, como ha indicado la Junta en una nota.

Los trabajos consistirán en la adaptación de un conjunto de 23 viviendas unifamiliares adosadas, cuyo uso venía siendo el de residencia de estudiantes de gestión privada, a las necesidades de la nueva residencia escolar pública, cumpliendo toda la normativa en materia de accesibilidad y evacuación en caso de incendios.

Las obras contemplan la construcción de una nueva escalera exterior, la actualización de la instalación eléctrica y los dispositivos contra incendios y la eliminación de barreras arquitectónicas mediante la ejecución de rampas y la dotación de un ascensor.

Además, se crearán los espacios necesarios para cocina, comedor, sala de usos múltiples y salas de estudio, que se ubicarán en la planta semisótano, se ejecutará un núcleo de aseos en esta misma planta y se reformarán otros, como el aseo adaptado.

En el exterior, se adecuarán los espacios existentes y se reparará el vallado del recinto.

La residencia dispondrá también de red de datos, radiadores y ventiladores.

Esta actuación dotará a la residencia escolar Las Canteras de una nueva sede tras la clausura, por problemas estructurales, del edificio ubicado en el recinto del Instituto de Educación Secundaria (IES) Virgen del Carmen de Puerto Real.