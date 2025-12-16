La Agencia de Educación de Andalucía cumple 20 años en la construcción y mejora de centros y la extensión de servicios

Jornada formativa organizada por la APAE en el Parque de las Ciencias de Granada - JUNTA

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), adscrita a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha celebrado en el Parque de las Ciencias de Granada una jornada formativa para sus trabajadores dentro del plan de formación anual y en el contexto de la celebración, en este año 2025, de su creación hace 20 años como Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y FP, Pablo Quesada Ruiz, ha clausurado las jornadas, en las que ha trasladado su felicitación y agradecimiento a los 185 trabajadores que hoy componen la agencia en las ocho provincias de Andalucía y ha destacado "el importante papel que desempeñan para mejorar y facilitar el funcionamiento de los centros y apoyar la conciliación de las familias".

Así, la agencia es responsable tanto de la ejecución de obras de construcción y mejora de centros escolares y la dotación de los equipamientos para los mismos como de la contratación de los servicios complementarios (comedor, aula matinal y actividades extraescolares), el transporte escolar y el procedimiento de subvenciones a las familias del alumnado escolarizado en las escuelas infantiles de primer ciclo (0-3 años).

Quesada ha destacado los esfuerzos realizados en los últimos años por mejorar la eficiencia y la rapidez de respuesta mediante la apuesta por sistemas de contratación más ágiles, como los acuerdos marco, así como la mejora de procedimientos internos y el refuerzo de la plantilla. En la actualidad, la APAE es el quinto organismo de la Junta de Andalucía, incluyendo las consejerías, con mayor volumen de contratación, con cerca de 291 millones de euros en adjudicaciones en el año 2024 y una media de más de 4.100 contratos por año.

Igualmente, el viceconsejero ha destacado la inversión que se está realizando actualmente de más de 214 millones de euros con el apoyo de los fondos MRR destinados a dotar de aulas digitales y a dispositivos portátiles a los centros docentes públicos.

Por su parte, el director de la agencia, Manuel Cortés, ha expresado el compromiso de la APAE por seguir avanzando en esta línea en los próximos años apostando por nuevas herramientas como la inteligencia artificial para seguir reduciendo los tiempos de respuesta a las necesidades de los centros y las familias. En este sentido, la jornada formativa celebrada este martes en Granada se ha centrado en las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en el ámbito de la contratación pública.

En el ámbito de las infraestructuras, en estos 20 años, el volumen de obra finalizada supera los 2.130 millones de euros, con una media de 430 actuaciones terminadas cada año, según ha detallado la Junta en una nota de prensa.

En los últimos seis años, en concreto, la agencia ha finalizado más de 2.700 obras de construcción, ampliación, reforma y modernización de centros, con una inversión total de 572 millones de euros. A estas actuaciones se suman alrededor de 167 que están en construcción o en contratación, por un importe de casi 130 millones de euros. Esto supone movilizar, en total, más de 700 millones de euros en cerca de 2.900 actuaciones.

Entre las grandes infraestructuras finalizadas en estos seis años destacan el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez en Almería, el IES Elena García Armada en Jerez de la Frontera (Cádiz), el IES Casiana Muñoz Tuñón en Córdoba, los nuevos IES de Albolote y Maracena (Granada), la rehabilitación integral del IES La Rábida de Huelva, la nueva sede del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira en Jaén, los dos nuevos IES de San Pedro de Alcántara y Marbella (Málaga) o el Centro Público Integrado de FP de Referencia Aeroespacial Javier Imbroda en La Rinconada (Sevilla).

A estas grandes actuaciones se suman apuestas como la bioclimatización, que hasta el momento ha supuesto instalar sistemas de refrigeración adiabática apoyados en energía solar fotovoltaica en 452 centros educativos públicos de toda la comunidad. A estos centros se van a sumar otros 80 en los que se van a implantar estos sistemas en 2026, en la segunda fase de este programa. Todas estas actuaciones suponen movilizar un presupuesto de alrededor de 180 millones de euros, con el apoyo de fondos europeos a través del programa Feder 21-27.

Además, en estos seis años se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la accesibilidad de los centros, con 497 obras de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas finalizadas, por un importe de 35 millones de euros. Junto con estos programas, se han desarrollado otros como la creación y mejora de espacios para la formación profesional, las reformas y mejoras de centros para mejorar sus condiciones, la retirada de amianto en las infraestructuras, etcétera.

En el ámbito de los equipamientos, desde 2005 se han desarrollado los diferentes programas impulsados desde la Consejería para dotar a los centros de un equipamiento moderno y, en especial, para avanzar en la incorporación de las nuevas tecnologías a las aulas. En estos años se ha desarrollado el Proyecto TIC, con el que se introducían los ordenadores fijos en las aulas; el proyecto Escuela TIC 2.0, que supuso la incorporación y extensión de los portátiles; y actualmente, la digitalización de aulas mediante la instalación de pantallas digitales y la dotación de dispositivos móviles.

Desde el año 2005, la APAE ha distribuido equipamientos valorados en más de 1.084 millones de euros, destacando los más de 690 millones destinados a los distintos programas de implantación de las TIC.

En el área de los servicios, durante estos años se ha producido una fuerte extensión de los servicios del plan de apertura de centros y también de la gratuidad del transporte escolar. Si en el curso 2005-2006 eran 1.213 los centros que contaban con alguno de los servicios del mismo, en el curso actual la APAE gestiona 1.463 comedores, 1.628 aulas matinales y las actividades extraescolares de 1.435 centros, y presta el servicio de transporte escolar gratuito para 1.417 centros y cerca de 100.000 alumnos.

Además, tramita cada curso escolar más de 94.000 subvenciones para la escolarización del alumnado en la educación infantil de primer ciclo, por un importe de más de 240 millones de euros en este año 2025. En total, el área de servicios complementarios y escuelas infantiles moviliza un presupuesto anual cercano a los 500 millones de euros.