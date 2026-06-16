Alumnado del IES Cartuja transforma el patrimonio de Granada en una videoinstalación

El alumnado de segundo de ESO del IES Cartuja de Granada ha presentado el proyecto 'Territorio Animado', que combina arte, tecnología y educación patrimonial desarrollado a lo largo del curso escolar y que finalizó con una videoinstalación multipantalla. - JUNTA

GRANADA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de segundo de ESO del IES Cartuja de Granada ha presentado el proyecto 'Territorio Animado', que combina arte, tecnología y educación patrimonial desarrollado a lo largo del curso escolar y que finalizó con una videoinstalación multipantalla en el propio centro educativo.

La propuesta, a cargo de la Asociación Cultural Miga, forma parte del Programa Andaluz de Arte y Educación, impulsado por las consejerías de Cultura y Deporte y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que este curso se desarrolla en 37 centros educativos andaluces con el objetivo de acercar el arte y la cultura al alumnado mediante experiencias creativas y participativas.

'Territorio Animado' es un proyecto de creación artística y educativa que invita al alumnado de Educación Secundaria a observar y reinterpretar su entorno a través del arte audiovisual y la inteligencia artificial.

A partir de procesos de investigación patrimonial, exploración del territorio y experimentación tecnológica, estudiantes, docentes y artistas han participado en la creación de obras digitales animadas con las que han transformado espacios, recuerdos e imágenes en nuevas narrativas visuales.

Durante el desarrollo del proyecto, los alumnos recorrieron distintos espacios de la ciudad vinculados a su patrimonio cultural, han registrado imágenes con dispositivos móviles, desarrollado pequeñas historias y trabajado en la elaboración de piezas audiovisuales propias.

El proceso creativo ha combinado distintas técnicas como grabaciones, escritura de guion, referencias visuales y herramientas de inteligencia artificial generativa, siempre desde una perspectiva pedagógica y con la colaboración de Estudio Item Media y del artista digital VanTa.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa ha sido el uso crítico y creativo de la inteligencia artificial planteándola como una herramienta para ampliar las posibilidades expresivas de los estudiantes más allá de su dimensión tecnológica. Con ello, se ha fomentado al mismo tiempo la reflexión sobre la creación, la circulación y la interpretación de imágenes en la sociedad contemporánea.

Esta experiencia buscaba favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización digital y el trabajo colaborativo, conectando la creatividad humana con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

El resultado final, presentado el pasado viernes, ha consistido en una videoinstalación colectiva que ha reunido las creaciones del alumnado a partir de los materiales generados durante el proyecto. Además de la muestra final, 'Territorio Animado' va a dejar en el centro materiales didácticos y un vídeo documental que recogerá el proceso de trabajo desarrollado a lo largo del curso.