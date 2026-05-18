El alumnado del IES Guadalpeña en Arcos (Cádiz) culmina el proyecto de improvisación teatral 'El aula a escena'

Alumnado del IES Francisco Pacheco culmina el proyecto de improvisación teatral 'El aula a escena'. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El alumnado del IES Guadalpeña, de Arcos de la Frontera (Cádiz), ha culminado este lunes, 18 de mayo, el proyecto 'El aula a escena. Improvisación teatral y herramientas para tu día a día' con una muestra pública del trabajo desarrollado a lo largo del curso escolar en distintas sesiones celebradas en el aula.

En concreto, un total de 16 estudiantes de primero de Bachillerato de Artes, de la especialidad de Música y Artes Escénicas, del IES Guadalpeña, han presentado su muestra final, ha indicado la Junta en una nota.

La iniciativa forma parte del Programa Andaluz de Arte y Educación, impulsado por las consejerías de Cultura y Deporte y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que durante este curso se desarrolla en 37 centros educativos andaluces con el objetivo de acercar el arte y la cultura al alumnado a través de experiencias creativas y participativas.

El pasado 13 de mayo fue el alumnado del IES Francisco Pacheco en Sanlúcar de Barrameda el que celebró la presentación final de este proyecto, en el que han trabajado en una representación en formato escénico basada en piezas improvisadas mediante la realización de un "match de improvisación".

Se trata de una dinámica teatral en la que dos equipos de improvisadores e improvisadoras compiten amistosamente a través de ejercicios escénicos para obtener los votos del público. A través del teatro de improvisación, el alumnado participa en un proceso creativo en el que lo inesperado se convierte en oportunidad y el error en una herramienta expresiva.

El proyecto se apoya en una metodología activa que sustituye la transmisión tradicional de contenidos por la experiencia directa, fomentando que el alumnado aprenda haciendo, creando, equivocándose y reinventando situaciones escénicas vinculadas tanto a temas de actualidad como a propuestas lúdicas y creativas.

La propuesta ha estado coordinada por LaSuite Creación, con David Linde al frente de la producción, Fran Contreras y Juanma Martínez, de Sevilla Impro Club, en la implementación artística, y con la mediación artística de Saray Angulo.

Para la presentación final de resultados, el IES Francisco Pacheco contó con la participación del alumnado de tercero de ESO de la optativa de Teatro, integrado por un total de 28 alumnos y alumnas.