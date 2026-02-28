Andalucía abre este domingo la escolarización con más de 81.600 plazas de nuevo ingreso y una ratio de 22 alumnos

Archivo - El nuevo proceso de escolarización tiene como novedad el estreno de la implantación progresiva de la ratio de 22 alumnos por aula. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

Este próximo domingo 1 de marzo comienza el proceso de escolarización para el curso 2026/2027 en los 3.521 centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. Para el próximo curso, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado un total de 1.373.541 plazas sostenidas con fondos públicos, de las cuales el 80,94% corresponden a centros públicos y el 19,06% a centros concertados.

Asimismo, el sistema educativo andaluz contará en el curso 2026/27 con al menos 152 aulas nuevas del segundo ciclo de Infantil como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de tres años y como establece la normativa de escolarización. Esa cifra de 152 nuevas aulas se ampliará, con toda probabilidad, conforme a la demanda de escolarización, ha aclarado la Junta en una nota de prensa. Por provincias, en Almería serán 35 aulas nuevas en 26 centros; en Cádiz, 17 en 17 centros; en Córdoba, 17 en quince centros; en Granada, 28 en 25 centros; en Huelva, seis en seis centros; en Jaén, 18 en 17 centros; en Málaga, 17 en 17 centros; y en Sevilla, catorce aulas nuevas en catorce centros, según el desglose de la Junta.

De esta manera, en Andalucía se fija por normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la establecida con carácter general por el Gobierno central en la ley orgánica. Una medida que forma parte de los acuerdos firmados con las principales organizaciones sindicales y las patronales del sector y que, por tanto, beneficia tanto a la enseñanza pública como a la concertada.

Así, a partir del próximo curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas andaluzas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y así sucesivamente. Esta medida de calado permitirá tener más tiempo para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

En el caso del alumnado de 3 años que se incorpora por primera vez al sistema educativo se han habilitado 81.686 plazas de nuevo ingreso, de las que el 81,47% corresponden a centros públicos y el 18,53% a centros concertados. El proceso de escolarización incluye tanto a los niños y niñas que acceden por primera vez al sistema educativo, ya sea en centros públicos o concertados, como al alumnado que solicite un cambio de centro escolar.

Respecto a los servicios complementarios, el servicio de aula matinal se ofrecerá en 22 centros más respecto a este curso, hasta un total de 1.661 centros; 7 centros más están autorizados para ofertar el servicio de comedor escolar, para un total de 2.056 centros; y otros 5 colegios podrán tener actividades extraescolares, que ya estarán en 1.682 centros andaluces. Desde el curso 2019-20 se han incrementado en 202 los centros con aula matinal, en 117 los que disponen de comedor escolar y en 25 con actividades extraescolares. En el curso actual, el 96,62% de las familias han obtenido plaza en el centro elegido como primera opción, mientras que el 99,39% ha logrado el puesto escolar en alguno de los centros preferidos.

En el curso 2018-19 el porcentaje de familias que lograron plaza en el centro elegido en primera opción fue del 93,76% y del 98,18% en alguno de los centros preferidos. Es decir, el porcentaje en primera opción elegida ha mejorado más de 3 puntos en los últimos siete cursos y en más de 1 punto en alguno de los centros elegidos. Desde el curso escolar 2021-22 se viene superando el 99% en alguno de los centros elegidos por las familias.

Por otro lado, el sorteo para resolver situaciones de empate tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión del curso actual 2025-26 en los centros públicos y concertados resolvió 464 situaciones, frente a las 1.648 del curso 2018-19, es decir, se ha reducido en un 72%, por lo que el procedimiento es más garantista e indica una mejora en la libre elección de centro por parte de las familias andaluzas. Además, la Consejería ha reagrupado para el curso actual a 1.139 hermanos en los centros educativos, frente a los 785 del curso 2020-21, cuando entró en vigor el nuevo decreto de escolarización. En estos últimos seis cursos el total de hermanos reagrupados en centros educativos es de 6.487.

En cuanto a los criterios de admisión que se aplican cuando no hay plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes, no hay novedad para el próximo curso, es decir, se mantienen las mismas condiciones. Así, se otorgarán 14 puntos por existencia de hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar. También puntuará que el alumno o alumna a escolarizar haya nacido de parto múltiple (un punto) y se mantienen los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo o hija, con la finalidad de fomentar la escolarización en esta etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en Bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno del desarrollo.

También continúan los mismos supuestos y puntuación por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos. En los supuestos de prioridad en la admisión siguen el de representante o los representantes legales del alumno o alumna que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión; a los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen facilitando el desarrollo de su carrera deportiva, por ser familiar hasta segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo y también a los niños en acogimiento familiar.

El procedimiento de escolarización se inicia con la publicación por parte de los centros educativos de la relación de puestos escolares vacantes, así como de la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y limítrofes. Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos y en aquellos casos en los que no se puedan atender todas las peticiones, se procederá a la baremación de las mismas. Cada centro docente hará pública en su tablón de anuncios, hasta el 20 de abril, la relación de solicitantes con la puntuación asignada y, a partir de esa fecha, se abrirá un plazo de 10 días lectivos para la presentación de alegaciones.

Si tras la aplicación de los criterios de baremación (hermanos en el centro, domicilio familiar o laboral, renta anual, discapacidad, familia numerosa o monoparental o con dos hijos, guardadores legales con actividad laboral remunerada, matrícula en el primer ciclo de Educación Infantil y expediente académico de Bachillerato) se producen empates, se aplicará el resultado del sorteo público que se celebrará el día 13 de mayo, una vez cerrado el proceso de admisión de solicitudes. La relación definitiva de alumnado admitido y no admitido saldrá el 14 de mayo.

A través del Portal de la Escolarización, las familias tendrán acceso a la información sobre los centros docentes, las enseñanzas y la oferta de servicios complementarios, así como la normativa reguladora y el impreso de solicitud, que se podrá presentar telemáticamente o bien en los propios colegios e institutos. Además, la aplicación APP iEscolariza permite realizar consultas de centros y de los puntos de baremo por domicilio. A través de este dispositivo las familias recibirán notificaciones gratuitas tanto del procedimiento como de su solicitud.