Andalucía abre el plazo para 38 especialidades de acceso a bolsa en ESO y FP, nueve de ellas con "perfil bilingüe"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha abierto hasta el próximo 14 de octubre el plazo para el acceso extraordinario a las bolsas de empleo de 38 especialidades de los cuerpos de profesores de Educación Secundaria Obligatoria (ESO); de escuelas oficiales de idiomas; de Música y Artes Escénicas; de Artes Plásticas y Diseño; maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño y profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional (FP), así como a "determinadas bolsas con perfil bilingüe (nueve en concreto)".

Según se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, esta convocatoria se realiza "a fin de cubrir mediante nombramiento de funcionario interino las posibles vacantes o sustituciones de puestos de determinadas especialidades de los cuerpos de profesores" de las categorías antes mencionadas. Las solicitudes se podrán presentar en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOJA, lo que implica que, en este caso, el periodo esté abierto hasta el próximo 14 de octubre.

Para Secundaria, se abren las bolsas de Informática, Instalaciones Electrotécnicas, Sistemas y Aplicaciones Informáticas y Cultura Clásica. En el caso de Música y Artes Escénicas se podrán presentar profesores candidatos a las categorías de Canto, Contrabajo, Coro, Fagot, Flauta de pico, Guitarra, Guitarra Flamenca, Orquesta, Percusión, Viola da Gamba, Técnicas Escénicas, Lenguaje Musical y Cante Flamenco.

En Artes Plásticas, se abre el plazo para optar a la bolsa de Dibujo Técnico y, en Artes Plásticas y Diseño, en Bordados y Encajes, Esmaltes, Técnicas de Orfebrería y Platería y Técnicas del Metal. Para la bolsa de profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional, las bolsas que se abren son las de Cocina y Pastelería, Estética, Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, Mantenimiento de Vehículos, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Servicios de Restauración y Soldadura.

Por último, las nueve bolsas "con perfil bilingüe que se abren son las de alemán, árabe, chino, francés, griego, italiano, japonés, portugués y ruso. La valoración de los méritos de los solicitantes la realizará una comisión designada por el titular de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos en la que cada una de las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial de Educación podrá nombrar a una persona que la represente como "observadora del proceso de valoración de méritos".

Recientemente, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha abierto hasta el próximo 11 de octubre el plazo para el acceso extraordinario a la bolsa de empleo en el área de Música y Artes Plásticas para cubrir 28 especialidades y "dar cobertura" así a las "necesidades" de los centros públicos.

En una resolución del pasado 20 de septiembre publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos explica que "a fin de cubrir mediante nombramiento de funcionario interino las posibles vacantes o sustituciones de puestos del cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas" se ha resuelto "realizar una convocatoria pública para la presentación de solicitudes".

La apertura de la bolsa con carácter "urgente" se justifica en la "necesidad perentoria" de cubrir los puestos de trabajo. El objeto de la convocatoria es seleccionar personal para las bolsas de trabajo en 28 especialidades entre las que se encuentra Danza Clásica, Baile Flamenco, Guitarra, Tecnología musical, Danza contemporánea, Producción y gestión musical y artes escénicas. Completan el listado Composión, Dirección de coro, Dirección de orquesta, Escena lírica, Fagot, Flauta de pico, Guitarra flamenca, Órgano, Repertorio con piano para voz, Tuba, Batería jazz, Cante flamenco, Contrabajo de jazz y Flamencología.

La cierran Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, Repertorio con piano para instrumentos, Teclado/Piano jazz, Viola da gamba, Ciencias de la Salud aplicadas a la danza, Composición geográfica, Escenificación aplicada a la danza e Interpretación en el teatro de texto. Tras finalizar el plazo de presentación de solicitudes, la Junta aprobará las listas provisionales, a las que se podrá interponer las reclamaciones o alegaciones que "se estimen oportunas" "telemáticamente" y en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación. Una vez resueltas éstas, se publicarán las listas definitivas.

Quienes participen en la convocatoria señalarán en su solicitud "al menos" una provincia y "potestativamente, hasta las cinco provincias de Andalucía que cuentan con conservatorios superiores de música o danza en las que deseen ocupar puestos de trabajo para posibles vacantes o sustituciones". De no hacerlo, la Administración "incluirá de oficio" las cinco provincias de Andalucía "por orden alfabético". Quien ponga más de una provincia "estará obligado a aceptar el primer puesto que se le adjudique en cualquiera de ellas". La no aceptación o la no incorporación al puesto supondrá la "exclusión de la bolsa".