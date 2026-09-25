Andalucía abre proceso de acceso a bolsas de empleo en 32 especialidades de ESO, Idiomas, Artes Plásticas y FP

Archivo - Abierto el proceso de acceso extraordinario a bolsas de empleo en 32 especialidades. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía abre este sábado un plazo de diez días hábiles para presentar solicitudes a la convocatoria de acceso extraordinario a bolsas de empleo en 32 especialidades de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Escuelas Oficiales de Idiomas, Artes Plásticas y Diseño y profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional.

Así figura en la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press. En el caso de ESO, las bolsas de empleo a las que se pueden presentar solicitudes son para las especialidades de Matemáticas en francés e inglés; Física y Química en francés y Cultura clásica. En las Escuelas Oficiales de Idiomas, las especialidades son alemán, árabe, chino, griego, italiano, japonés, portugués y ruso.

En el caso de Música y Artes Escénicas son las especialidades de dramaturgia, técnicas gráficas para la escena, coro, flauta de pico, viola da gamba, técnicas escénicas y cante flamenco. En Artes Plásticas (profesores), fotografía; en Artes Plásticas (maestros), bordados y encajes, ebanistería artística, moldes y reproducciones y técnicas del metal. Por último, en FP, fabricación e instalación de carpintería y mueble; mantenimiento de vehículos, mecanizado y mantenimiento de máquinas, patronaje y confección, peluquería, producción de artes gráficas, servicios de restauración y soldadura.

En materia de personal, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha abierto hasta el 13 de octubre el procedimiento selectivo para presentar solicitudes con las que acceder a 1.500 plazas de catedrático en Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y en Artes Plásticas y Diseño. Es la primera convocatoria de estas características después de 25 años desde la última que hizo la Administración educativa para este colectivo.

En la orden de la convocatoria, se detallan las plazas que hay disponibles por especialidades en enseñanza Secundaria --1.460 plazas con Matemáticas, Lengua y Literatura, Inglés y Geografía e Historia, con 195, 191, 172 y 120, respectivamente, a la cabeza--; escuelas oficiales de Idiomas --28 plazas de catedrático en total-- y Artes Plásticas y Diseño (doce).

Entre los requisitos, los aspirantes tendrán que acreditar una antigüedad mínima de ocho años como funcionario de carrera en el cuerpo de profesores de enseñanza Secundaria; o en el cuerpo de profesores de escuelas oficiales de Idiomas; o el cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño. Para poder participar en la convocatoria, los aspirantes a plazas de catedrático en Secundaria tendrán que abonar 57,76 euros en concepto de tasas; el mismo importe en el caso del cuerpo de las escuelas oficiales de Idiomas y en el de Artes Plásticas y Diseño.