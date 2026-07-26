Andalucía acercará la investigación al alumnado de Bachillerato de la mano de la Academia Sevillana de Ciencias

El delegado territorial en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, mantiene una reunión de trabajo con el presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Miguel Ángel de la Rosa, para establecer las bases de una futura colaboración - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Miguel Ángel de la Rosa, para establecer las bases de una futura colaboración destinada a fomentar la divulgación científica entre el alumnado de segundo de Bachillerato y el profesorado de Educación Secundaria de la provincia.

Durante el encuentro, ambos coincidieron en la importancia de fortalecer los vínculos entre el sistema educativo y el ámbito investigador, acercando a los estudiantes al conocimiento científico y despertando vocaciones en una etapa clave para la elección de su futuro académico y profesional, informa la Junta en una nota de prensa.

Entre las iniciativas planteadas destaca la posibilidad de desarrollar un programa dirigido al alumnado de segundo de Bachillerato inspirado en la experiencia que la Real Academia Sevillana de Ciencias lleva a cabo con estudiantes de doctorado. El objetivo es ofrecer a los jóvenes la oportunidad de participar en conferencias, encuentros con reputados jóvenes investigadores y otras actividades de divulgación que les permitan conocer de primera mano la realidad de la investigación científica.

La colaboración también contempla la participación del profesorado de los institutos, promoviendo actividades que contribuyan a actualizar conocimientos y a reforzar la enseñanza de las disciplinas científicas en las aulas. En este sentido, Araúz destacó que "acercar la ciencia a los jóvenes es una inversión en talento y en futuro. Queremos que el alumnado conozca de primera mano el trabajo de nuestros investigadores y descubra las oportunidades que ofrece la investigación como opción académica y profesional".

Por su parte, Miguel Ángel de la Rosa manifestó la disposición de la Real Academia Sevillana de Ciencias para colaborar con la Delegación Territorial en el desarrollo de iniciativas que contribuyan a impulsar la cultura científica entre los estudiantes y a fortalecer la conexión entre la enseñanza preuniversitaria y el mundo de la investigación.

Este primer encuentro supone el inicio de una línea de trabajo conjunta que aspira a consolidar un marco estable de colaboración entre ambas instituciones, con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y acercar la excelencia investigadora al alumnado de los centros educativos sevillanos.