Andalucía aplica el 1,5% de subida salarial aprobada por el Estado a casi 17.000 docentes de la concertada

Archivo - Colegio andaluz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Consejería de Desarrollo Educativo ha hecho pública este lunes la resolución con el importe de los conceptos retributivos que se abonarán a los docentes de la concertada en Andalucía este año 2026, así como la cuantía de los complementos con los que sus salarios se equiparan a los de los profesores de la pública, tras aplicarle la subida salarial aprobada por el Gobierno de España de un 1,5% para el sector público para este ejercicio.

Tras esta subida, el complemento autonómico mensual que recibe la plantilla de la concertada oscila entre los 672 y 763 euros. Así figura en la citada resolución consultada por Europa Press, en el que se establece un complemento de 672 euros mensuales a los profesores de Bachillerato; 762, para los licenciados de Primero y Segundo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Tercero y Cuarto de ESO, FP de Grado Medio y Superior y profesores de la FP básica; y 763 euros, los de Infantil, Primaria, Básica, Integración, Primero y Segundo de la ESO (maestros), centro de educación especial y centros de educación infantil.

Los sueldos, según la etapa educativa, oscilan entre los 1.838 y los 2.159 euros. Sobre salarios de la concertada, el Consejo de Gobierno aprobaba en julio de 2025 el incremento retributivo para el curso 2025/2026 correspondiente al acuerdo de equiparación salarial de los profesores de la enseñanza concertada.

La Junta de Andalucía finalizaba así la homologación salarial de los casi 17.000 docentes de la concertada con el profesorado de la enseñanza pública de Andalucía. La medida supone una inversión de 47,4 millones de euros. Ese acuerdo de igualación en la retribución de unos y otros docentes se firmó en abril de 2022 entre la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y las organizaciones patronales, de titulares y sindicales de la enseñanza privada concertada (ECA, CECE, ACES, SAFA, FSIE, USO, UGT y CCOO), según una nota de la Junta.

La Junta de Andalucía aseguraba que pretendía contribuir al reconocimiento de la labor desarrollada por el profesorado de los centros concertados durante el periodo en el que el sistema educativo andaluz ha estado afectado por la pandemia provocada por el Covid-19, así como favorecer la mejora continua del ejercicio profesional docente.