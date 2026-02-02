Andalucía establece una ratio máxima de 22 alumnos por aula en Infantil de 3 años para el próximo curso

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía tendrá por primera vez en su normativa de escolarización una ratio de alumnos por aula por debajo del límite máximo establecido por el Gobierno de España. La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una resolución que detalla que todas las aulas del primer curso de Infantil en el curso 26-27, tanto de los centros públicos como de los concertados, tendrán un máximo de 22 alumnos, frente a los 25 que establece el Real Decreto del Gobierno central para todo el país.

La Junta, de esta forma, eleva a su normativa una de las medidas principales de los acuerdos suscritos el pasado mes de julio que benefician tanto a la enseñanza pública como a la concertada, como es la reducción a 22 alumnos por aula tanto en Infantil como en Primaria a partir del curso 26-27, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de infantil y así sucesivamente, tal como ha recordado la Administración en una nota de prensa.

Para ello, el pasado 16 de enero entraron en vigor los cambios en la orden que regula tanto los criterios como el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación Infantil, Primaria, Educación Especial, educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, con el fin de adecuar su contenido a las nuevas previsiones sobre planificación de plazas escolares y ratios de alumnado por clase.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional determinará las plazas "en cada curso escolar" y de cara al procedimiento de admisión, que comienza el 1 de marzo, incrementando el número de unidades en el caso de los centros públicos y de las unidades concertadas en los centros privados-concertados conforme a los límites establecidos de alumnos por aula en las resoluciones correspondientes.

La previsión de la Consejería es que serán más de cien las unidades de Infantil de tres años que se crearán de cara al curso que viene para implementar esta medida de bajada de la ratio a 22 alumnos por clase. La resolución publicada también establece una reducción de las ratios máximas de las aulas mixtas (las que cuentan con alumnado de distintos cursos de un mismo ciclo o etapa educativa), de tal forma que las que hasta ahora podían tener hasta quince alumnos pasan a un máximo de trece y las de trece pasan a un límite de once.

En aquellas zonas de escolarización en las que no se puedan incrementar las unidades porque los centros no dispongan de los espacios necesarios, "con carácter excepcional" se autorizará el incremento del número de plazas ofertadas por unidad escolar hasta un máximo de 25 alumnos, adoptando la Consejería medidas de refuerzo educativo mediante el aumento de la plantilla de funcionamiento del centro.