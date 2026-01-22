Andalucía oferta 7.191 plazas para traslados en educación, "sensiblemente por encima" de la media de la última década

Archivo - Examen, aula, estudiante - LUCKYBUSINESS/ ISTOCK - Archivo

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha cifrado este jueves en 7.191 las plazas provisionales de vacantes para el concurso general de traslados, una oferta que "responde a una planificación por las necesidades del sistema educativo público". "No suponen recorte alguno".

En una nota de prensa, la Consejería ha explicado qe la cifra se sitúa "sensiblemente por encima de la media" de las convocatorias de carácter autonómico realizadas en la última década, que son 6.300 plazas. En este punto, ha recordado que el pasado mes de julio la Consejería tramitó más de 136.000 solicitudes en la colocación de efectivos, adjudicando 40.627 plazas, de las que 15.266 corresponden al 'concursillo', el procedimiento que permite a los funcionarios de carrera obtener un destino provisional para conciliar o mejorar su destino en la mencionada colocación de efectivos de verano.

La Consejería, en alusión a las críticas vertidas por CSIF, que "dispone como todos los sindicatos de la mesa sectorial de los datos de evolución de la estabilidad de las plantillas docentes, y el esfuerzo del Gobierno de la Junta de Andalucía en estos años, la utilización de expresiones como alto porcentaje de provisionalidad en ningún caso se corresponde con la situación real y actual de la plantilla docente pública de Andalucía", que dispone de más de 93.000 funcionarios de carrera, 10.000 más respecto a 2018.

La Consejería ha llevado a cabo procedimientos selectivos desde 2019 con un total de 33.000 plazas convocadas, una planificación, más allá de las iniciativas estatales, que ha permitido que la tasa de interinidad actual esté por debajo del 6%, dos puntos menos que la fijada por la Unión Europea y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Entre los años 2012 y 2018, las administraciones anteriores de la Junta de Andalucía convocaron 11.400 plazas de oposiciones, tres veces menos, y una media anual de 3.700 vacantes en el Concurso de Traslados, la mitad que la media a partir de 2019.

"El Gobierno de la Junta de Andalucía ha demostrado con hechos su compromiso con la educación pública y sus profesionales, con plantillas más amplias, mejor retribuidas por los acuerdos suscritos de equiparación salarial (los docentes andaluces han dejado de ser los peor pagados de España a estar por encima de la media) y más estables, como demuestran las cifras de evolución", ha concluido el departamento de María del Carmen Castillo.