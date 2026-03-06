Andalucía pide retirar el anteproyecto de ley que reduce la ratio porque no aborda la financiación

La consejera de Desarrollo Educativo de Andalucía, María del Carmen Castillo, en el centro de la imagen, conversa con dos consejeras del ramo en la conferencia sectorial en Madrid. - JUNTA DE ANDALUCIA

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha pedido este viernes retirar el anteproyecto de ley que reduce la ratio y aborda mejoras de la carga docente que ha presentado el Ministerio de Educación porque "no aborda un eje fundamental" como lo es la financiación; "no tiene en cuenta las realidades diversas de cada teritorio; y porque plantea un calendario de aplicación "alejado de la realidad, con total desconocimiento de la situación de los centros educativos y las diferencias entre comunidades".

Así lo ha manifestado al término de la conferencia sectorial celebrada en Madrid. Una reunión en la que Castillo ha solicitado a la ministra Tolón que abra "una nueva etapa marcada por el diálogo como eje esencial, y la puesta en marcha de un grupo de trabajo para debatir sobre la ratio y el horario del profesorado con todas las comunidades, poniendo sobre la mesa la financiación necesaria y acordando un calendario de aplicación realista, respetando la diversidad territorial y las competencias autonómicas en educación".

Andalucía ha recordado en un comunicado que la comunidad está "inmersa" en un proceso de bajada de la ratio que arranca el próximo curso 2026/2027, con un máximo de 22 alumnos por aula en la etapa de Infantil que "irá progresivamente implantándose en las siguientes etapas educativas".

Respecto al desempeño de la tarea docente, "en los últimos años, también hemos aplicado medidas para la reducción de la carga horaria y la mejora salarial docente, habiendo finalizado recientemente el proceso de equiparación salarial a la media nacional de los docentes andaluces".

Abundando en la materia, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha dejado claro que está "a favor de una bajada de ratio progresiva y planificada, y de la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado". Pero, apostilla, "el Gobierno de España viene gestionando sus políticas educativas en los últimos años de manera unidireccional, sin diálogo y sin la búsqueda real de consensos". Y en esta "alarmante falta de lealtad institucional" es donde la Junta enmarca la presentación del anteproyecto de ley.