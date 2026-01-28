Andalucía rebaja al "mínimo histórico" la tasa de abandono escolar temprano con un 14,5%

Archivo - Alumnos del CEIP Escritor Alfonso Grosso durante el primer día de colegio. A 12 de septiembre de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tasa de abandono escolar temprano ha caído a su "mínimo histórico" en Andalucía en 2025, situándose en el 14,5%, según los datos publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a partir de las variables educativas recogidas en la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística.

Respecto a 2024, Andalucía reduce la tasa en un punto, mientras la media nacional cae en 0,2 puntos hasta el 12,8%, "la mejor de la serie histórica". La evolución anual de la tasa andaluza registra una caída desde 2019 de 7,1 puntos, y por primera vez baja del 15%, según los datos recabados por la Junta y recogidos en una nota de prensa.

Andalucía tiene en 2025 "mejor dato" de abandono escolar temprano que seis comunidades autónomas, alcanzando en ese ranking comparativo su mejor posición de siempre (11º), a 1,7 puntos de la media nacional, cuando la distancia en 2019 era de 4,3 puntos. El dato de abandono escolar temprano está directamente relacionado con la tasa de 'ninis', el porcentaje de personas de la población de 15-24 años que ni estudia ni trabaja, y que se sitúa en Andalucía en un 14,55%, lo que supone 4,49 puntos menos que en 2018 y un recorte de casi 10 puntos respecto a la situación de hace una década.

Esta tendencia de la tasa de abandono escolar redunda en los datos de evolución de las tasas de titulación en la Comunidad. Así, el porcentaje de alumnado que cursa cuarto de la ESO y titula en Andalucía (88,9%) se sitúa por encima de la media nacional (88,5%) por primera vez. Desde el curso 2017-2018 Andalucía ha mejorado en 5 puntos porcentuales; el porcentaje de alumnado que cursa segundo de Bachillerato y titula en Andalucía (90,5%) se sitúa también por encima de la media nacional (89,8%) por primera vez.

Desde el curso 2017/18, Andalucía ha mejorado en 10,8 puntos el porcentaje, ha subrayado la Administración autonómica. En la Formación Profesional, Andalucía "lidera", junto al País Vasco, el porcentaje de titulados en los grados superiores de la FP con un 83% en todo el país. La tasa de alumnado titulado en FP Grado Básico en Andalucía acumula tres cursos por encima de la media nacional.